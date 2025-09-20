　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲戴電子腳鐐睡不好？　陳佩琪：監控中心每天凌晨打電話查行蹤

▲民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城與政治獻金侵占案，遭北院以7000萬裁定交保，並須配戴電子腳鐐。然而柯文哲妻子陳佩琪今（20日）在社群平台發文透露，現在每天凌晨3至5點幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，理由是收訊不良，有落跑嫌疑，也讓夫妻倆睡睡醒醒，都變熊貓眼。

陳佩琪表示，柯文哲回家生活兩個星期了，過去一年他被羈押、禁見，沒社會刺激，也沒跟親人講話，回來跟她生活這幾天，感覺柯文哲好像是在叢林生活的生物被重新帶回人類世界。

陳佩琪說，柯文哲雖然思緒有在持續進步，但關乎文明人類的生活步調，還是有很多需要適應之處，這些趣事，雖然講起來很悲哀，但之後有空她會再跟大家分享。

至於柯文哲曾被媒體揭露有便秘問題，陳佩琪說，現在每天都炒好幾盤青菜給柯文哲，已經有改善了，但原本就有的腺樣體肥大，導致的睡眠品質不佳，回家後卻更惡化了。

此外，陳佩琪透露，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中只有一次是晚上11點之外，其它幾乎都是清晨3至5點在打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。

陳佩琪指出，她都叫柯文哲睡到臥室大床最靠窗的邊處，因為感覺這樣收訊會較好，但還是沒用，白天除了那次大家都知道的約早上11點出庭時，監控中心打電話來查行蹤，還惹了審判長極度不高興外，白天收訊都沒問題，到了晚上才會出現訊號不良。

陳佩琪感慨，柯文哲晚上就這樣睡睡醒醒，導致夫妻隔天都變熊貓眼，柯文哲還因免疫系統不良，這幾天長了帶狀泡疹，還好他自己是醫生會診斷，第一時間，她就幫忙衝去藥房買抗病毒藥，希望柯文哲別留下神經炎疼痛的後遺症。

針對北所內的生活，陳佩琪說，最近柯文哲較有空跟她聊北所的生活，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子的，就拿民生必需的三餐來說，柯文哲說吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，然後從不透明門底下的一個小洞遞進去。

陳佩琪認為，大家可以想像平常在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣，在電視上演的還是可以看到外面世界的鐵門，但他們禁見房是連門都是密閉不透明的，遞送食物時只能從門下的小洞，那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣。

陳佩琪坦言，柯文哲講得是雲淡風輕的，但她聽得是心在淌血，上回講過柯文哲臀部出現的傷口，最近看到一個皮膚科醫師講的，她覺得是比較貼切、精準的診斷，這位醫師說久坐族臀部壓力最大處皮膚兩側會出現對稱性傷口和黑色斑塊，這和「摩擦接觸」有關，是很常見的「接觸性皮膚炎」。

這位醫師還說，長期久坐、衣物或坐墊的材質摩擦皮膚，以及流汗造成的悶濕環境，都可能導致臀部出現這種接觸性皮膚炎，陳佩琪說，她比較認同這個診斷，上次自己的發文用詞不夠精準。

然而有沒有可能是感染？陳佩琪表示，其實這是柯文哲自己診斷的，在北所內沒手機、沒照相，也看不到傷口，就自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆，就自我診斷是「疣」，是HPV病毒感染所導致的良性皮膚疾病。

陳佩琪說明，通常醫生肉眼看看就能診斷，北所醫生也沒否定柯文哲的診斷，就拿乾冰幫柯文哲灼燒了三次，但症狀沒改善多少，還是很痛，上週她幫柯文哲處理傷口時，看到的是已經治療過後的色素沉著病灶。

陳佩琪進一步說明，自己的處理方法，就是用弱效的類固醇藥膏擦在黑色斑塊上，另外，有硬硬的顆粒在滲分泌物，感覺像有細菌感染，則合併用抗生素藥膏。

陳珮琪指出，幾天前有一位她不認識的醫師說，陳佩琪講話唬爛，說牢房內都是蹲式馬桶，怎會有HPV 感染？還被眾多媒體寫成醒目的大新聞，讓她不禁直言，自己雖然知道台灣醫師很容易挨告，但真的不知道很多醫師有坐牢經驗，所以對牢房馬桶的式樣很熟悉。

陳佩琪強調，她確定自己沒記錯，柯文哲的確跟她說牢房內的馬桶是坐式的，只是沒坐蓋而已，在裡面不能買到酒精，所以柯文哲說坐上去前都有用衛生紙擦拭一圈，可能是覺得清潔不夠到位吧，所以才會自己診斷是HPV感染。

最後，陳佩琪表示，謝謝大家對柯文哲身體的關心，要是傷口長期不好，她會再要柯文哲去皮膚科就診，目前也已經安排好下週全身健康檢查，希望柯文哲一切安好，感謝這段時間眾多朋友和支持者的關心，在此致上萬分謝意。

