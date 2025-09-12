花蓮吉安垃圾掩埋場火警！滅了1天還在悶燒　消防局急灑水降溫

▲▼花蓮吉安鄉公所垃圾掩埋場11日上午發生火災，截至12日上午仍在悶燒，消防人員持續灑水降溫。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉公所垃圾掩埋場11日上午發生火災，花蓮縣消防局迅速派員抵達現場進行滅火，目前火勢持續控制，但截至12上午仍在悶燒，消防局持續澆水降溫，目前火災起因仍在調查中，以釐清事故源頭。

花蓮縣環保局接獲通報後，立即派員進行現場空氣品質監測與空氣污染擴散模擬，最新監測數據顯示，空氣中PM2.5濃度為5.9微克/立方公尺，三用氣體偵測儀數值：H2S、VOC、CO均為0ppm，電子鼻數值為0。環保局呼籲鄰近村里民眾於火災期間儘量避免外出，配戴口罩，並保持室內門窗緊閉，保障健康安全。

花蓮縣環保局表示，本次起火位置疑似為垃圾掩埋場後方之資源回收暫置區，初步判斷火警可能與資源回收物中夾帶廢棄危險物品有關，詳細起因待消防單位進一步調查。

環保局特別提醒民眾，請務必落實垃圾分類，將一般垃圾、資源回收及廚餘分開處理，尤其資源回收物如含廢鋰電池、小型電器等易燃品，若在高溫環境下易引發火災，請民眾丟棄前先拆除電池並妥善保存，交由清潔隊員專門回收，切勿混入一般垃圾或資源回收物中，攜手維護環境安全。