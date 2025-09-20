國際行銷不缺席！花蓮參展韓國世博會　導覽東台灣好物

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自率團參加在韓國堤川市擧辦的天然物產業世博會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年堤川國際韓方天然物產業世博會20日登場，花蓮縣獲邀參展，縣長徐榛蔚率團及縣內13家優質企業，前往韓國忠清北道堤川市共同推廣花蓮優質農特產，徐榛蔚更特別親自為堤川市長夫人逐一介紹每項產品，向國際友人展示花蓮的農特產與文化魅力。

徐榛蔚表示，感謝韓國姊妹市堤川市政府的邀請，花蓮擁有純淨水源與空氣，並積極推動有機及友善耕作，所生產的農特產品不僅品質優良，更符合現代人追求健康、永續與安心的飲食趨勢。縣府將持續對接全球健康產業趨勢，支持花蓮優質產品走向國際市場，而花蓮韓國即將於11月開始定期航班，也歡迎韓國的朋友親自蒞臨花蓮體驗。

▲▼徐榛蔚親自為堤川市長夫人逐一介紹花蓮參展的每項產品，展示花蓮的農特產與文化魅力。

徐榛蔚親自向堤川市長夫人逐一介紹品牌，讓同樣盛產健康天然物產的堤川市也認識花蓮優質產品。本次參展13家花蓮企業包括「海岸咖啡」、「德森農莊」、「文旦復興」、「立川漁場」、「新味醬油」、「樸實構果」、「一品醇」、「原生好物」、「新糖城科研」、「淺草堂」、「天心茶園」、「東一嚴選」、「大添農」。特別的是，本次透過花蓮縣農會英/韓文線上商城，以跨境電商方式、線上線下虛實整合協助業者向國際行銷。(網址：https://hlfa.shoplineapp.com/?locale=en）

「2025堤川國際韓方天然物產業博覽會」於9月20日至10月19日在堤川韓方博覽園盛大登場（其中花蓮展櫃於9月20日至9月24日展出），由忠清北道與堤川市共同主辦。來自包含台灣花蓮的韓國海內外共276家參展廠商，展現韓方醫藥、天然素材、健康食品及美容產業的最新成果。除專業展覽外，更規劃產業論壇、學術會議與互動體驗，期望透過跨界交流，推動傳統韓方與現代產業的融合，帶動忠北地區及全國的醫藥健康產業發展。

▲花蓮縣有13家優質企業前往參展。

韓國忠清北道堤川市積極打造「天然物產業聚落」，整合從研發、製造到流通的全產業鏈，並設立「天然物知識產業中心」與「組織培養細胞株銀行」（Tissue Culture Cell Line Bank）等設施，推動藥材保存、標準化生產及商品化應用。以 GAP為基礎，認證 15 種優質藥草，廣泛運用於食品、茶飲、美容與韓方藥品，逐步發展為韓國天然物生技的核心樞紐。

花蓮縣政府持續推動大健康產業，從有機農業到中西醫合療，再到療育體驗，串聯自然資源與在地文化，發展健康、觀光與產業並進，展現花蓮打造台灣大健康產業基地、邁向國際養生產業的願景。

