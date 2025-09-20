韓國留學生喝太醉...掌摑同校20歲男大生　醉5小時清醒：全忘光了

記者邱中岳／台北報導

北市大安區和平東路派出所在18日下午6時許接獲報案，有一名男子在公車站遭人呼巴掌，警方到場後發現嫌犯為韓國籍男子，且還不斷以韓語大呼小叫，立刻將人帶回派出所保護管束，直到5小時後酒醒才由家屬帶回，並在隔天前往派出所製作筆錄。

警方調查，37歲的韓國籍柳姓男子，一年多前來台就讀師範大學，但是卻在18日晚上6時許，在師大公車站毆打20歲的劉姓男大生，直接朝著劉姓男大生狂呼巴掌。

▲韓國籍留學生喝太醉，朝同校學生呼巴掌。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場，發現柳姓男子已經爛醉如泥，甚至警員到場後還不斷以韓語咆哮，警員當場立刻進行保護管束，並將人帶回派出所，也通知柳的妻子到派出所，直到晚上11時許，等柳清醒後由妻子帶回。

被打的劉姓男大生也對此事提出傷害告訴，直到19日，柳姓男子清醒後才到派出所製作筆錄，聲稱當天實在喝太醉，根本忘光了，也不知道自己為何會動手，也不明白為何會被警員保護管束。

警方訊後依照傷害罪嫌將柳姓男子函送地檢署偵辦，另外也呼籲，民眾應量力而為、理性飲酒，避免因酒後失態引發衝突或違法行為。如遇糾紛，應立即通報警方協助處理，切勿以暴力手段解決問題。