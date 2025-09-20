必比登牛肉麵「排隊未必吃得到」　老闆突掛病號...連休4天

▲新北市中和區的「蔡家牛肉麵」今年首度獲得必比登推薦，凡開門營業都大排長龍，甚至排隊還不一定能吃到。（圖／翻攝自臉書／蔡家牛肉麵）

文／CTWANT

位於新北市中和區的「蔡家牛肉麵」，自今年首度獲得米其林必比登推薦，人氣更上一層樓，每天營業時間都大排長龍，常在短時間完售，排隊也不一定吃得到！最近蔡家牛肉麵官方臉書突然宣布連續4天休假，原因是老闆掛病號，也讓許多饕客擔心其身體狀況。

蔡家牛肉麵藏身於中和住宅區，由一對夫妻共同經營，但店家昨（18）日突然在官方臉書公告，「老闆掛病號中，9／19-9／22休息」，貼文底下引來不少饕客關心，紛紛留言「老闆保重好好休息」、「保重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據米其林指南介紹，蔡家牛肉麵主打清燉及紅燒兩種口味的牛肉麵。紅燒口味使用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉則是以金黃色牛骨高湯為基底，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩帶有嚼勁，搭配每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽。

蔡家牛肉麵獲得必比登推薦之後，人氣更上一層樓，營業時間的排隊人潮幾乎翻倍，導致每日中午12點前就會完售，開店即賣完，令不少饕客也跳出來感嘆，「先留給那些很早就來排隊的人吃，我3個月後再來」、「這間真的沒有9點半去排，真的吃不到」，還有附近鄰居表示，「住得很近，但卻是最遙遠的距離」。

延伸閱讀

▸ 竹北吊車大王警告4妻「禁止1事」 下場曝！斷絕所有經援關係

▸ 尪年薪170萬爽收5萬房租卻要求AA 妻氣炸：連女兒100元早餐費也不付

▸ 原始連結