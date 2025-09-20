香港挖到二戰未爆彈！內有「500磅TNT」緊急疏散6000人

▲香港工地挖到二戰美軍未爆彈。（圖／翻攝廣州日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港鰂魚涌一處工地19日施工過程中，發現一枚二戰未爆彈，內有500磅高性能TNT炸藥，香港警方已緊急疏散附近區域6000多人，並由爆炸品處理課的專家進行銷毀。

根據港媒報導，炸彈在鰂魚湧濱海街16號22號工地被施工的工人發現，警方疏散了18棟商業及住宅大廈，涉及1900戶的約6000人。

受事件影響，香港政府運輸署宣布，因突發事件，濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的全線封閉，英皇道（往柴灣方向）近濱海街的部分行車線封閉；同時，港鐵也因配合警方的行動，一度關閉了鰂魚湧站A及B出入口。

▼港警徹夜進行炸彈銷毀作業。（圖／翻攝港警臉書）



香港東區警區指揮官陳天柱表示，本次發現的是一枚二戰時期遺留下來的大型空投炸彈，長約1.5米，重約1000磅，而且性能仍然良好，具有極高性能和潛在的危險性。

陳天柱也提到，這個炸彈的型號與2018年沙中線工程發現的炸彈屬同一類型。

爆炸品處理課專家高級炸彈處理主任李展超表示，本次發現的是二次大戰時遺留下的美軍標準空投炸彈，重約1000磅，內有500磅高性能TNT炸藥，外殼完整無缺，沒經引爆，有前置及尾置引信，仍有高性能，殺傷力仍然很大。

李展超強調，不會對炸彈進行現場引爆，而是以專業技術手段進行銷毀。

據港媒20日上午的報導，爆炸品處理課已經鋸開炸彈外殼，正燒毀內裡的炸藥，預計20日下午2時完成燒毀炸藥程序。