德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

記者吳美依／綜合報導

德國柏林19日發生大規模緊急撤離事件，近2萬民眾被迫離開家園，原因是河底發現一枚二戰時期未爆彈。不巧的是，首都前一天也挖出另一枚100公斤的未爆彈。

柏林警方18日深夜證實，施工單位在施普雷河（Spree River）進行建築工程準備作業時，於水下4公尺河床挖出一枚1940年代炸彈，上頭覆蓋著淤泥。

消息傳出後，政府大樓於18日晚間關閉，河流南岸漁夫島（Fischerinsel）約7500名居民被撤離，警方在觀光勝地米特區（Mitte）挨家挨戶敲門提醒人們離開。

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

根據當局發布的緊急公告，由於「存在致命爆炸危險」，密集住宅區民眾必須全數疏散。地鐵站和主要道路隨即封鎖，米特區市政廳和附近學校緊急開放作為避難中心，大批民眾排隊等候安置。

所幸，柏林警方已於19日清晨宣布解除警報，經過檢驗後發現，施普雷河炸彈無需立即拆除。

前一天，柏林斯潘道區（Spandau）也挖到另一枚重達100公斤的二戰時期未爆彈，預計今日進行拆彈作業，將導致另外1萬2400名居民必須撤離。

德國之聲（DW）報導，在進行大型工程前檢查未爆軍火，在德國各大城市都是很常見的行動。