社會 社會焦點 保障人權

高雄台積電廠區外圍發現未爆彈　八軍團：早期遺留空用炸彈殘體

▲▼台積電高雄奈米廠。（圖／記者吳世龍攝）

▲台積電高雄廠外圍發現未爆彈。（資料照／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

台積電高雄楠梓廠區外圍，今（7）日發現疑似未爆彈，軍方表示無危安顧慮，後續將依廢彈處理程序完成銷燬作業。

陸軍第八軍團指揮部表示，今日接獲通報，楠梓區工地發現疑似未爆彈，協請軍方派員協處；單位立即派遣未爆彈處理小組赴現場處理。

第八軍團指出，未爆彈經鑑定為早期遺留空用炸彈殘體乙枚，彈體嚴重鏽蝕，料、批號不明，無危安顧慮，目前已移運入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷燬作業。

台積電南京廠豁免遭撤　外資圈：短期營運承壓、長線影響有限

台積電南京廠豁免遭撤　外資圈：短期營運承壓、長線影響有限

美國政府決定自2024年12月31日起，撤銷台積電（TSMC）位於中國南京的晶圓廠「已驗證終端用戶」（Validated End User，VEU）資格，未來美系設備將無法再免審核直接運往該廠，引發外資圈關注其對台積電營運與資本支出的影響。

2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

台積電德國廠5千人才缺口　推動德技職教育英語改革

台積電德國廠5千人才缺口　推動德技職教育英語改革

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷 電池漏液和材質藏隱憂

