高雄台積電廠區外圍發現未爆彈　八軍團：早期遺留空用炸彈殘體

▲台積電高雄廠外圍發現未爆彈。（資料照／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導
台積電高雄楠梓廠區外圍，今（7）日發現疑似未爆彈，軍方表示無危安顧慮，後續將依廢彈處理程序完成銷燬作業。
陸軍第八軍團指揮部表示，今日接獲通報，楠梓區工地發現疑似未爆彈，協請軍方派員協處；單位立即派遣未爆彈處理小組赴現場處理。
第八軍團指出，未爆彈經鑑定為早期遺留空用炸彈殘體乙枚，彈體嚴重鏽蝕，料、批號不明，無危安顧慮，目前已移運入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷燬作業。
