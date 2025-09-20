「張清芳離婚拿不到十分之一」小三洗腦富商　嗆咒正宮早點死

▲台灣一名富商婚外情被正宮要求贍養費，小三得知金額後以「張清芳離婚只拿十分之一」為例洗腦富商。示意圖非本文當事人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台灣一名富商遭爆與許姓女子婚外情，事件因富商遺落手機被子女揭露。許女得知富商離婚條件需支付高額贍養費時，怒不可遏，甚至放話詛咒富商妻早死。富商妻蒐證提告，法院判許女賠償15萬元，案件引發熱議。

根據判決書指出，富商身兼美國、印尼及台灣多間公司的負責人，長期往返三地。2023年，他在美國陪伴家人時，忘記帶走一部手機，結果被孩子發現其中的訊息。孩子查看後驚訝發現父親與許姓女子有不正當關係，許女甚至在訊息中撒嬌：「情人節我又是一個人過。」消息一傳到母親耳中，富商妻才恍然丈夫出軌。

事態更因富商提離婚升級。富商妻拒絕離婚，提出養她至終老的高額贍養費條件。富商只願提供5、6千萬加一棟美國房產，雙方談不攏，離婚暫緩。不料小三得知條件後，竟不滿地對富商洗腦：「假設她再活25年，你至少要付2億元。請你不要逼我詛咒她早點死掉。」她還拿歌手張清芳的離婚案例作比較，抱怨：「張清芳拿的都不到十分之一，你還會有錢照顧我嗎？」

富商妻蒐集大量證據後，提告許女侵權求償100萬元。高雄法院審理時，許女否認有婚外情，辯稱富商夫妻早無感情基礎，自己並未破壞婚姻。然而，法官依訊息內容及其他事證，認定許女與富商確有曖昧關係，裁定她侵害婚姻權益，判賠15萬元，可上訴。