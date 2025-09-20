樺加沙挑戰今年風王！最新路徑曝光　不排除擦邊恆春

▲樺加沙潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(20)日大低壓環流的水氣影響，花東偶有局部短暫降雨；午後西半部有局部陣雨或雷雨。明傍晚起「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。專家提醒，樺加沙預測平均風速很強，可能會成為今年的「風王」。另外預測路徑仍有不確定性，最新路徑中可以看到有擦邊恆春半島的走向。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(20)日大低壓環流的水氣影響，花東偶有局部短暫降雨；午後西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北台白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降，仍偏熱；各地區氣溫為：北部24至37度、中部22至36度、南部23至35度、東部22至36度。

▲「樺加沙」模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的「不確定性」。（圖／洩天機教室）

明(21)日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴及部分平地；明傍晚起「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。下週一至週三(22至24日)「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

下週四(25日)「樺加沙」遠離，上半天花東及高屏仍有降雨，下半天好轉。下週五(26日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬「樺加沙」的動向、與最新(20日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，系集模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的「不確定性」。氣象署預測其中心附近平均風速、最強將達48米/秒，超過劍魚、楊柳43米/秒的紀錄，有挑戰今年「風王」的機率。由於其動向仍有「不確定性」，是否帶來更大的威脅？是觀察的重點。