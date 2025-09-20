　
雙十連假連休9天攻略！「P人」最後衝刺快訂房　刷星展卡賺萬元再抽百萬環遊世界夢幻鉅獎

▲▼星展卡,雙十國慶,環遊世界。（圖／資料照）

▲許多上班族已經開始蠢蠢欲動規劃長假行程，把握最後時機訂房、訂機票。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

今年連假組合實在太誘人！由於中秋連假與雙十國慶連假很近，中間只要請3天假，就能爽休9天。面對這難得的機會，許多上班族已經開始蠢蠢欲動規劃長假行程，把握最後時機訂房、訂機票。看準這股出遊熱潮，星展銀行推出「摘星計畫最終章—環遊世界挑戰賽」，除了最高可賺NT$10,000刷卡回饋，月月刷最高回饋達3.7%，刷越多筆中獎機率越高，還有機會一人獨得百萬環遊世界夢幻鉅獎！

▲▼星展卡,雙十國慶,環遊世界。（圖／資料照）

▲「摘星計畫最終章—環遊世界挑戰賽」正式登場，有機會一人獨得百萬環遊世界夢幻鉅獎！

社群上洗版各種旅遊攻略，從機票比價、飯店推薦到必買清單，每個人都想把握千載難逢的長假機會好好放鬆，然而現實很骨感、荷包很緊張，機票和飯店的價格在連假期間總是水漲船高，加上匯率波動、當地消費支出，一趟旅程下來花費不斐。精明的上班族們開始盤算如何在有限預算內玩得最盡興，除了提早訂房搶早鳥優惠外，選擇高回饋信用卡更是省錢關鍵，畢竟出國刷卡機會多，從機票住宿到當地購物美食，每一筆消費都是賺回饋的好時機，如果能找到回饋率高的信用卡，等於為這趟旅程省下不少開銷，讓旅費瞬間寬裕許多。

在各大銀行信用卡優惠的討論中，星展銀行的「摘星計畫最終章—環遊世界挑戰賽」明顯成為近期卡友圈熱門話題，因為這次回饋不僅單純加碼，而是「刷越多、賺越多」的升級玩法，參加挑戰活動的消費者，自9/1至12/31，活動期間內月月刷卡最高享NT$2,500刷卡金回饋，累計最高可獲得NT$10,000刷卡金。如果刷星展eco永續卡，相當於可享最高3.7%刷卡回饋！活動回饋會依照登錄月份開始計算，名額有限，越早登錄，越有機會拿高額回饋。每一筆刷卡都變得有意義，小額日常開銷都能堆疊成實質回饋！而且，現在透過活動網頁提供的挑戰進度查詢，還可以查得到自己的刷卡進度，定期確認讓挑戰更有感！

隨著連假即將到來，「P人」們拖延到最後一刻也不用擔心，反而現在是卡位的好時機！9月底前刷星展卡臨時訂房，也能安心省荷包，像是透過Agoda、Expedia或Hotels.com訂飯店，除了享有訂房折扣15%，還可以享有星展額外加碼6%刷卡金優惠，名額限量且須登錄，累計最高享21%優惠；海外購物則祭出最優15%優惠，不論是想去東京賞楓，還是飛巴黎浪漫度假，都能輕鬆省下大把旅費。

▲▼星展卡,雙十國慶,環遊世界。（圖／資料照）

▲星展卡友透過Agoda、Expedia或Hotels.com訂房，除了享有訂房優惠，完成活動登錄最高享21%優惠。

除了出國旅遊、中秋佳節團圓外，聚餐活動也不能錯過優惠回饋。只要10月底前用LINE Pay綁定星展卡即有「週三燒肉日」好康，集結胡同、屋馬燒肉、茶六、森森、三山、小十、燒肉Smile及Uncle Shawn全台9家人氣燒肉名店，提供「臻選盛宴最高享17%回饋」。小週末到來約三五好友隨時開烤，滿滿優惠好享受。想吃火鍋、牛排等，星展還有「聚餐用星刷　天天最高12%優惠」，不僅不指定餐廳、不須切換權益，且全卡別均適用，聚餐更有彈性，怎麼刷都能賺回饋，好心情一路延續到連假！

▲▼星展卡,雙十國慶,環遊世界。（圖／資料照）

▲LINE Pay綁定星展卡即有「週三燒肉日」好康，可享「臻選盛宴 燒肉 最高享17%回饋」。

以上刷卡活動限量且均須至星展Card+信用卡數位服務APP登錄，有興趣的卡友千萬要記得，刷星展信用卡賺更多！還沒有星展卡的人現在辦卡更賺！星展銀行首推超誘人「新戶首刷禮」，即日起至10月底前，新戶透過數位通路線上申辦星展eco永續卡正卡，只要在核卡後30天內完成所有指定任務，就能免費帶走JOGUMAN官方授權氣炸鍋，好用工具入手下廚更省力！

環遊世界挑戰賽活動：https://go.dbs.com/4lAjW9z

線上申辦：https://go.dbs.com/4mLTpXO

謹慎理財 信用至上

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

星展卡雙十國慶環遊世界

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

