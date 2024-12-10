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退休存7000萬帶妻環遊世界！老翁爽玩6年「錢快花光」悲嘆：很後悔

日本一名71歲老翁竹內幸一6年前存了7000萬日圓（約新台幣1500萬元）退休，開始與妻子搭商務艙環遊世界，怎料，6年後家中發生一連串事情，存款已經快見底，讓他感嘆很後悔。（示意圖／PhotoAC）

▲日本一名71歲老翁竹內幸一6年前存了7000萬日圓（約新台幣1500萬元）退休，開始與妻子搭商務艙環遊世界，怎料，6年後家中發生一連串事情，存款已經快見底，讓他感嘆很後悔。（示意圖／PhotoAC）

文／CTWANT

大多數民眾努力工作賺錢除了生活，就是想早點退休享樂，但退休後真的好嗎？日本東京一名71歲老翁竹內幸一在65歲退休，還擁有7000萬日圓（約新台幣1500萬元）存款，6年間與妻子搭商務艙環遊世界犒賞多年辛苦工作的自己；不料6年間竹內幸一家中一連串變故，他的存款幾乎快花光，因為沒預料有這麼多意外支出，對揮霍行徑感到後悔萬分。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本71歲老翁竹內幸一過去在東京一間中小企業工作，40年來兢兢業業工作，當到社內的部長，終於在65歲退休，當時還存了超過7000萬日圓（約新台幣1500萬元）的存款。退休後竹內幸一為了慰勞自己多年來的辛勞，與妻子到處旅行，幾乎是搭商務艙、住高級飯店，花錢從不手軟。

當時竹內幸一自認有存款之外，另外還有25萬日圓（約新台幣5.3萬元）的年金收入，就算出遊高花費，生活應該也不成問題。怎料，竹內幸一與妻子開心玩6年後，71歲的他突然遇到年邁的母親病倒，得支付所有醫療費用；妹妹又要求翻修老家，拿出一筆數百萬日圓的錢；另外還有竹內幸一與家人住處翻新、換車和兒子要買房，他的存款金額急速減少。

直到最近竹內幸一的兒媳婦生下小孩，他為了孫輩一樣拿出不少錢資助，現在他的存款只剩下百萬日圓（約新台幣22萬元）左右，接下來要如何維持原本的生活已成一大問題。竹內幸一坦言很無助，也後悔這些年環遊世界時隨意揮霍，沒有提前為意外做準備，他後悔表示，「（存款）完全應付不了」。

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