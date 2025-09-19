將預算做更好運用　卓榮泰：研議增設普發現金不領取選項

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（19）日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師一行，他感謝釋昭慧召集人為國家整體發展用心設想，針對「普發現金」1萬元的領取，提出民間另一種思考與聲音。會後，行政院透過新聞稿表示，卓院長將請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項的可行性，提供民眾多一項選擇，使政府後續能夠將預算做更好的運用。

卓榮泰表示，自美國於台灣時間4月3日清晨發布「對等關稅」政策後，行政院便提出880億元支持方案，協助國內產業因應；後續也針對「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」等四大主軸，擬定《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，送立法院審議。而立法院於該三讀通過的特別條例中，新增每人普發現金1萬元，預算由原先匡列的4,100億元提高至5,450億元。

卓榮泰指出，行政院認為立法院新增「普發現金」的程序已違背憲法與法律的精神，但考量來自社會不同需求，因此行政院廣納社會各界意見，重新提出《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第3條、第6條、第9條修正草案，預算規模增至5,900億元，除涵蓋原先設定的支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等面向，也納入更多社會需求。而該特別條例續經立法院審議後，特別預算上限調整為5,700億元，行政院也據此編定特別預算，其中涵蓋2,360億元的普發現金。

接著卓榮泰也提到，受新版《財劃法》影響，115年度中央給地方政府的統籌分配稅款大幅增加4,165億元，且中央增加支應國防、外交、公共建設、科技預算及依法債務還本等經費，舉債已達2,992億元，如再加計特別預算舉債1,008億元，明年中央政府必須舉債4,000億元，這對中央財政造成相當大的考驗與挑戰，也使中央財政面臨拮据和困難。

卓榮泰強調，台灣身處地緣政治最前線，並遭逢極端氣候的威脅，中央政府需有更多財政能力與彈性應變力，去應付這些挑戰、解決地方需求。同時，總統提出「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策，行政院已整理出相當多後續推動的優先法案，未來也會在立法院開議後陸續提出。

卓榮泰表示，為落實推動上述政策，需要中央有充裕的財源，但目前中央確實面臨多重壓力，差一點無法籌編明年度中央政府總預算；同時，如再擴大舉債，更將違反公債法所定流量上限15%。有鑑於此，中央已做若干調控，同時也與地方積極協調事權分配事宜。

卓榮泰強調，行政院一直認為在此時此刻，應將全民力量積沙成塔累積起來，從國家整體需求思考，也從政策面研究如何讓國家經濟發展、滿足人民需求、強化國防設備、提升國家安全。感謝釋昭慧法師率領「搶救國庫聯盟」，提出民間另一種思考與聲音，非常感動大家願意在「國家一體」原則上，犧牲自身權利，讓國家未來的發展做更多思考。

隨後，卓榮泰與釋昭慧召集人一行進行意見交流，並請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項之可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用，例如：國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策等。