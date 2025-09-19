快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對15縣市發布豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日嘉義縣有局部大雨或豪雨，桃園、苗栗至台南、花蓮、台東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新北、新竹、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：嘉義縣

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日受到17號颱風米塔外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、東北部及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園至台南地區及高屏山區並有局部大雨發生的機率。

明日周六米塔雖然遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

另外，18號颱風樺加沙朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預估接近台灣時將會來到中度颱風等級，暴風半徑也偏大，下周一至周三是影響台灣天氣最明顯的時候。氣象署表示，樺加沙暴風圈有機會觸陸，氣象署最快將在周日晚間發布海上颱風警報。

