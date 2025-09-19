　
國際

死亡率破65%！民主剛果再爆「伊波拉疫情」　WHO：已31死

▲▼剛果民主共和國爆發伊波拉病毒。（圖／路透）

▲剛果民主共和國一名疑似感染伊波拉病毒的患者正在接受隔離治療。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國當局宣布爆發伊波拉病毒疫情已滿2周，世界衛生組織（WHO）18日證實，當地累計通報48例確診及疑似病例，其中31人不幸死亡，死亡率高達65%。

根據《路透社》報導，民主剛果9月初首度對外宣布再度爆發伊波拉疫情，而這也是該國時隔3年首度出現伊波拉疫情。民主剛果茂密的熱帶雨林成為伊波拉病毒天然宿主，該病毒會引起發燒、全身痠痛及腹瀉等症狀，甚至可能在康復者體內潛伏數年後再度復發。

世界衛生組織秘書長譚德塞18日透過視訊連線向媒體表示，「距離剛果民主共和國政府宣布伊波拉疫情爆發已經2周，目前共通報48例確診及疑似病例，其中有31人死亡。」

為控制疫情擴散，WHO已開始替開賽省第一線醫護人員及曾與確診者接觸的民眾接種疫苗。該國已從庫存的2000劑Ervebo伊波拉疫苗中，優先調派400劑至疫情最嚴重的布拉佩地區。

譚德塞指出，WHO已運送超過14噸基本醫療物資至當地，並派遣專家設立伊波拉治療中心，目前有16名患者正在接受治療。

值得慶幸的是，首批2名患者已於16日康復出院，超過900名接觸者正持續追蹤監控中。美國疾病管制暨預防中心18日發布健康警示，強調目前美國境內及民主剛果以外地區均未傳出相關病例，「病毒擴散至美國的風險目前仍屬低度」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

疾管署日前才剛提醒流感季提早報到，診所醫師馬上「體驗」到流感威力。耳鼻喉科醫師李典憲在臉書分享，流感患者最近明顯增加，門診一天下來竟驗出8人A型流感快篩陽性，藥局的克流感等抗病毒藥幾乎開完，夜診結束後，連自己「喉嚨都有點痛痛怪怪的」。

伊波拉民主剛果疫情WHO治療中心

