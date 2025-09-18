「樺加沙」擬中颱之姿逼近台灣！　最新路徑不排除挑戰護國神山

▲熱帶低壓潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

熱帶低壓TD20最快今早8點生成颱風「米塔」，今天外圍環流就會影響台灣；TD21最快下午2點或晚上8點生成颱風「樺加沙」，並朝台灣方向前進，最快週日晚上發佈海警。其中樺加沙模擬路徑分歧，甚至有穿越台灣的模擬路徑出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TD20潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至週六(18至20日)大低壓環流及「輕颱米塔」外圍的水氣增多，東半部及高屏轉有局部降雨；午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍有向北逐日擴大的趨勢，亦有大雷雨發生的機率；今明北台仍有38度左右的極端高溫，其他各地高溫微幅下降、仍偏熱。

今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部24至36度、南部24至35度、東部22至35度。

▲TD21潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）



下週日(21日)水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週一(22日)「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下週二、三(23、24日)「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部防大量降雨，其他他區受影響的劇烈程度，與其相對遠近有關，應持續觀察。

最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」今(18日)進入巴士海峽西側，即將發展為「輕颱米塔」，朝珠江口前進、並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大今日至週六的降雨潛勢。

▲「樺加沙」即將進入巴士海峽，繼續偏西進行(左圖)。最新模擬圖顯示，系集平均路徑，通過巴士海峽，偏西進行，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其「不確定性」(右圖)（圖／洩天機教室）

最新歐洲模式下週一(22日)20時模擬圖則顯示，「樺加沙」即將進入巴士海峽，繼續向西進行，最新美國模式模擬亦已調整得與歐洲模式相近；模擬其將增強為「中度」以上、並挾強風豪雨。不過，終究是一週左右的電腦模擬，其動向仍有科學上的「不確定性」，是否帶來更大的威脅？是持續觀察的重點。