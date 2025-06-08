南投縣咖啡評鑑成績揭曉　大贏家向陽台灣咖啡橫掃三組特等獎

▲「向陽台灣咖啡」勇奪三大組別「特等獎」榮耀，成為本屆評鑑最大贏家。（圖／台灣咖啡品質研究策進協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣年度咖啡盛事「114年南投縣咖啡評鑑」成績揭曉，「向陽台灣咖啡」在來自八大鄉鎮、共67支優質咖啡樣品參賽的激烈競爭中脫穎而出，獲得三大組別「特等獎」，成為本屆評鑑最大贏家。

今年評鑑得獎名單先在6日進行直播公布，頒獎典禮於7日在南投巧克力咖啡節活動主場福興溫泉遊客中心登場，來自仁愛、魚池、埔里、水里、國姓、中寮、竹山、草屯等鄉鎮的莊園農民皆積極投入，展現南投咖啡的地域風味與實力；活動現場亦同步舉辦咖啡生豆買家媒合會與限量競標活動，讓買家可直接杯測選豆，也促成多起實質交易。

▲特等、頭等及金質獎得主大合影。

台灣咖啡品質研究策進協會指出，這次評鑑全面採用 SCA（美國精品咖啡協會）標準進行感官評分，評審團由具備CQI Q Grader國際認證資格的專業杯測師組成；參賽樣品則必須通過農藥抽檢、物理瑕疵篩選及標準化烘焙流程，並由評審依據香氣、酸質、風味、餘韻、體感和平衡性等指標進行綜合評分，以維評選過程的公開、專業和公信力。

另本屆評鑑分為水洗組、其他處理組（日曬／蜜處理）與藝伎組三大類別，以提升參賽公平性，並鼓勵農民發展多元後製技術與品種管理；其中向陽台灣咖啡技壓全場，以 87.75、87.28與 85.28之高分分別獲得三組「特等獎」，反映其在咖啡風味表現與後製技術上的卓越水準。

得獎摘要如下：

【水洗組】特等獎：向陽台灣咖啡（87.75），頭等獎：森悅高峰咖啡莊園（85.38），金質獎：馬的咖啡、森悅高峰咖啡莊園；【其他處理組（日曬／蜜處理）】特等獎：向陽台灣咖啡（87.28），頭等獎：森悅高峰咖啡莊園、馬的咖啡，金質獎：馨晴咖啡莊園、吳承叡、禾荳咖啡；【藝伎組】特等獎：向陽台灣咖啡（85.28），頭等獎：森悅高峰咖啡莊園，金質獎：光現咖啡莊園、享徹雲啡；所有達 80 分以上樣品皆榮獲「精品獎」肯定，並於現場展示本屆專屬評鑑標章。

南投縣政府表示，未來將持續推動在地咖啡產業制度化、品牌化與精緻化發展，透過年度評鑑與媒合平台，協助農民技術升級與產品行銷，提升南投咖啡的國際競爭力，讓更多人看見台灣精品咖啡的價值。

▲全體得獎者合影。