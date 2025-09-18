甲仙芋冰聞名半世紀！打造一條街品牌　30店串聯盼觀光重生

▲甲仙芋冰聞名半世紀，被經濟部選定為「芋冰一條街」。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄甲仙經歷莫拉克風災，憑藉老店芋頭冰觀光文化，讓在地重生。商業研究院選定甲仙文化路為「芋冰一條街」，9月20日起將串連30家芋冰店與特產選物店推出集章活動，邀民眾走進山城品嚐美食。

經濟部商業發展署委託商業發展研究院，選定高雄甲仙文化路為「芋冰一條街」，9月20日至10月6日推出「芋見甲仙‧冰友作伙集章趣」活動，串聯30家芋冰店、人氣餐廳、在地特產選物、街邊特色小吃，完成追蹤「芋冰一條街」FB粉絲專頁，至「第一家芋冰城」索取限量空白明信片，可兌換限量「芋寶捏捏樂」。

商業發展研究院張皇珍副院長表示，甲仙的芋冰歷史正是地方生命力最佳寫照，甲仙早年因樟腦與林業而興盛，並隨著南橫公路開通帶來人潮，在地店家以檳榔心芋為原料，於1974年首創「芋仔冰」，成為觀光客難忘的風味。雖然歷經產業轉變與莫拉克颱風重創，甲仙居民依舊展現堅韌精神，透過觀光與文化產業再生，讓芋冰店成為地方重生的象徵。

▲甲仙芋頭冰是高雄山區必吃美食。（圖／記者許宥孺翻攝）



張皇珍說，為建立甲仙芋冰一條街品牌印象，商研院與地方討論後，特別客製化品牌視覺設計大家心中的「芋冰美食家」，並取名為「芋寶」，是一隻住在甲仙大橋附近的可愛貓咪，並限量推出「芋寶捏捏樂」。

甲仙形象商圈林瑋凌理事長表示，活動結合了店家數位力輔導，強化小型街邊店的品牌特色與數位行銷能量，也讓芋冰文化被更多人看見，轉化為具競爭力的甲仙品牌資產，歡迎大家來甲仙品嚐芋冰與在地美食。

▲甲仙芋冰一條街推出「芋見甲仙‧冰友作伙集章趣」活動。（圖／記者許宥孺翻攝）