七期命案主嫌「媽放棄事業返台」　小弟喊只搬身體...3人全延押

▲台中七期命案主嫌劉男等人延押2月。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市七期豪宅命案，劉姓主嫌與2名小弟將一名許男囚禁凌虐，甚至用10種器具虐打，還自行拍影片外傳，最終許男遭活活虐死。主嫌劉男坦承犯行請求交保，自稱媽媽放棄大陸事業返台陪伴訴訟，不可能丟下媽媽逃亡。劉姓小弟否認凌虐，僅配合搬運許男身體，石姓小弟坦承犯行。地院則裁定3人均延押禁見。

回顧本案，劉男自2020年起聘僱一名許男擔任助理，另名劉男、石男為主嫌之友人、新任助理等。去年10月18日凌晨，劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生爭執，劉遂夥同其餘共犯，要許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打、凌虐許男。

▲當時許男遭虐殺畫面被劉嫌錄下外流。（圖／翻攝黑色豪門企業）



許男陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當惡劣，許男在被虐打一天後傷重死亡。

劉姓主嫌與劉姓、石姓小弟遭起訴移審後，羈押禁見2次，近日羈押期滿。本案近日於國審程序協商會議時，劉姓主嫌承認起訴書所載罪名，但是對犯罪事實、分工有爭執，劉姓小弟僅承認傷害致死，否認凌虐，石姓小弟坦承全部犯行。

劉姓主嫌說，已經被羈押1年多，坦承起訴犯行，無須串供，媽媽放棄大陸事業，返回台灣陪伴訴訟，不可能丟下媽媽逃亡，與被害人家屬調解，但是和解金過高，請求交保在外籌措交保金，願意配合科技監控；劉姓小弟則說，自己沒有凌虐，只有協助移動搬運身體，與石姓小弟均請求交保。

▲七期命案劉姓小弟否認凌虐，說自己僅有協助搬運許男。（圖／記者許權毅攝）



地院仍認為，3人對犯行而言有利害關係，石姓小弟也曾說，劉姓主嫌曾教導對外統一說法，可知劉姓主嫌有影響力，又考量無法排除串證可能性與案件情節，現今通訊軟體種類繁多，若交保不足以確保審理程序順利進行，裁定3人自19日起均延長羈押2月，禁止接見通信。