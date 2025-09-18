林口火力發電廠機組故障！　台電今緊急請求翡翠水庫支援

▲林口火力發電廠機組故障，台電公司桂山電廠今天緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。（圖／台北翡翠水庫管理局，下同）

記者郭運興／台北報導

林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠於今（18日）上午，緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。台北市政府翡管局長林裕益表示，接到台電請求通知之後，翡翠水力電廠即配合啟動支援，今明（18、19日）兩天原發電11小時，將延長為15小時，增加水力發電，約28萬度電，相當於2萬4,000戶家庭一日用電量，可望支援台電公司穩定供電。

林裕益表示，翡翠水庫的支援行動，充分展現「水力發電」，具備調度支援的能力，不受天候、日照、風力等不可抗力的影響，更凸顯，翡翠水庫兼顧供水與供電的雙重功能。在確保大台北地區民生用水無虞的前提下，翡翠水力發電又能隨時上場救援，是各項綠能選項中，扮演「即時穩定電網」的重要角色。

翡管局指出，翡翠水庫水力電廠此次調度，機動提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能，希望能即時補足台電公司部分供電缺口。

翡管局表示，此次翡翠水力發電支援，不僅紓緩台電林口火力機組故障之供電壓力，也展現翡翠水庫水力發電清潔、穩定、低碳的綠能優點，堪稱「最佳救援投手」。

翡管局指出，翡翠水庫水力電廠，年均發電2億度，是百分百的綠能，不犧牲土地、農業、海洋等資源。翡翠水庫每年水力發電，相當減少火力發電約9.5萬公噸二氧化碳排放，等同約370座大安森林公園的吸碳量。

翡管局強調，本次翡翠水力發電的及時支援，顯見水力發電，在能源轉型與淨零碳排進程中，扮演關鍵救援的角色。

最後，翡管局表示，翡翠水庫後續仍將視水情條件，儘可能配合電力調度，確保首都地區民生用水無虞，支援供電。