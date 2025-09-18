　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨傳電力備載容量吃緊　經濟部：機組沒全開儲能仍有餘裕

▲▼經濟部次長賴建信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲經濟部次長賴建信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

近日興達電廠、林口電廠共3部發電機組陸續受損，影響全台供電，17日晚間的備載容量一度低到3.8%。對此，經濟部次長賴建信今（18日）在院會後記者會說，預估今晚的用電尖峰約3600萬瓩，還是有220萬瓩的備載容量；他指出，林口一號機經搶修後，預計下周可以投入供電產線，「因為這幾個機組的關係，台電公司非常努力在進行調度，現在所有機組沒有全開，儲能還是有餘裕」。

昨天夜尖峰備轉容量率一度低到3.8%，經濟部次長賴建信說，維持備載容量的目的是要因應臨時狀況，比如過去一周這些臨時狀況，台電公司備載容量機組都已經發揮效果，所以對於台電公司的運轉，第一個會要求安全，供電穩定是必然的。

至於今晚是否又會發生備載容量低於6%的狀況？賴建信說，依照台電預估，今晚用電尖峰估計約3600萬瓩，備載容量還是有6%，經濟部會持續督促台電公司以這個方向做精進。

另外，賴建信也提到，經濟部在下禮拜會召開相關電價可靠度審議會，確定不管是監理、調度或各種電力供需的狀況，更加精進。賴說，此會議是定期會議，上下半年都會召開，會針對台電運作狀況或是重大事故等列管事項，進行加強監督跟管控。

至於興達電廠爆炸的調查，賴建信說，興達電廠的狀況台電已經完成檢討報告，完成後會提交給高雄市政府。至於近期幾個機組因為有受損的狀況，以林口一號機組為例，現在緊急搶修後，大概在下周就可以投入供電產線。

賴建信說，因為這幾個機組的關係，台電公司非常努力在進行調度，現在所有機組沒有全開，儲能還是有餘裕。以今天為例，預估夜間用電尖峰是3600萬瓩左右，還有220萬瓩的備載容量，相關供電狀況會密切注意。

台電副總經理吳進忠說，目前共有3部機組受到影響，所以近期調度會配合儲能系統還有緊急備用機組，還有需量反應、虛擬電廠等等，有信心確保夜尖峰的供電都能在6%以上。

吳進忠表示，台電公司在過去幾年有些新機組的開發、一些儲能系統的佈建，特別是儲能系統，已經發揮很大的功能，約有160萬瓩；虛擬電廠能參與調度的大概也有50萬瓩，這些都能夠提高調度彈性與系統韌性。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

