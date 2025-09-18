美95歲嬤「殺害89歲養老院室友」　拆掉輪椅零件打死人

▲89歲的妮娜在養老院中遭室友殺害。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一間養老院發生凶殺案，95歲住戶加莉娜（Galina Smirnova）涉嫌以輪椅零件毆打89歲室友致死，如今被指控第2級謀殺罪、第4級非法持有武器罪等罪名。

綜合美媒報導，本案14日晚間10時30分發生在布魯克林康尼島（Coney Island）的「海門復健護理中心」（Seagate Rehabilitation and Nursing Center）。

目擊者發現89歲的妮娜（Nina Kravtsov）倒在床上，臉部和頭部布滿血跡及傷口，已無生命跡象。而她的室友加莉娜則在浴室清洗沾滿鮮血的雙手，衣服與雙腿都有血跡。

▼95歲的加莉娜已被逮捕。



警方獲報迅速趕抵現場，在房間裡發現一張輪椅，但踏板跟支架都被拆除，其中踏板四散房間內外，其中一個還沾滿鮮血。

儘管妮娜迅速送醫，仍被宣告不治。法醫確認，她死於鈍器重擊。加莉娜已於16日被捕，17日出庭應訊後收押禁見，預計19日再次出庭。

嫌犯12日、也就是犯案2天前才住進養老院，並且跟死者被分配到同一個房間，成為室友。目前尚不清楚她的犯案動機，檢方原本要求對凶嫌進行精神鑑定，但遭辯護律師反對，法官最終未下令評估。