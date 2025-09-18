網路成癮怎麼教？玉醫專題講座揭互動式防治策略　曝2關鍵問題

▲玉里醫院邀請台灣網路成癮防治學會理事長、清華大學李昆樺副教授（前中）蒞院演講。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著數位時代快速發展，網路成癮已成為全球關注的心理健康議題。為提升專業人員對此現象的認識與應對能力，衛生福利部玉里醫院特舉辦專題講座，特別邀請台灣網路成癮防治學會理事長、清華大學李昆樺副教授蒞院演講，分享「網路成癮理論與教學活動的應用」，吸引院內外醫療團隊與心理專業人員熱烈參與，玉里醫院簡以嘉院長也到場支持並致贈伴手禮，進行專業交流。

玉里醫院簡以嘉院長表示：「網路科技雖帶來便利，但也衍生過度使用與成癮問題，對身心健康造成影響。我們深知網路成癮對現代社會的衝擊，因此積極推動教育與防治工作，本院透過專家講座增進同仁專業知能，期望將所學落實於臨床與社區服務中，守護民眾的心理健康。」

▲李昆樺副教授分享「網路成癮理論與教學活動的應用」，吸引院內外醫療團隊與心理專業人員熱烈參與。

李昆樺副教授長年投入網路成癮的臨床研究與防治工作，專長涵蓋成癮心理學、數位世代行為模式及治療策略。講座中，他深入解析網路成癮的形成機制、行為特徵與相關理論基礎，並強調：「網路本身不是問題，關鍵在於使用方式與時間分配」。他指出，有效防治需結合認知行為調整與家庭支持系統，才能協助個案建立健康的網路使用習慣，並提出如何透過遊戲化與互動式教學活動，提升民眾和學生們對網路使用的覺察，減少成癮風險。

講座特別著重於理論與實務的結合，李副教授示範多種教學活動設計，包含心理教育、互動遊戲與情境演練，協助專業人在臨床治療、教育場域及社區推廣中靈活運用，讓防治概念不僅停留在認知層面，更轉化為民眾可實際執行的行動策略。

玉里醫院長期關注數位時代的心理健康議題，持續推動心理衛教與專業訓練，並結合臨床經驗，建立完整的防治策略。院方期望透過本次講座，提升第一線醫療與心理專業人員的敏感度與應對能力，並將理念推廣至家庭、校園與社區，共同營造健康、理性的數位使用文化。

玉里醫院表示將持續舉辦相關教育活動，深化社區心理健康推廣，協助民眾在享受網路便利的同時，維持生活平衡與心理韌性，打造更安心、更健康的數位生活環境。