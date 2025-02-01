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青少年網路成癮不可怕　南投衛生局：改善親子關係更重要

▲南投縣衛生局提醒家長，「親子關係」是防範孩子網路成癮的成功關鍵，圖為相關校園宣導情形。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局提醒家長，「親子關係」是防範孩子網路成癮的成功關鍵，圖為相關校園宣導情形。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國三資優班學生「小宏」的父母因工作關係少有親子互動，反讓他從國二開始擁有自己的手機及電腦，隨著投入網路的時間也日漸增多、小宏成績明顯下滑，面對師長父母的關心和考試分數不理想，也開始容易情緒激動與不耐，甚至有輕生念頭。

南投縣衛生局指出，網路成癮已被世界衛生組織納入精神疾病的一種，成癮大多來自真實生活中的需求無法被滿足，使得青少年一頭栽入網路世界尋求慰藉；長期研究網路成癮的彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘，在《網路成癮不是罪，是孩子求助的警訊》一文指出：網路成癮與「人際關係有問題」有很大的關係，其危險因子中至少3個（社交焦慮、家庭功能、同儕關係）與人際關係有關，因此父母要防範孩子網路成癮，「親子關係」是成功關鍵。

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▲南投縣衛生局提醒家長，「親子關係」是防範孩子網路成癮的成功關鍵。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局表示，小宏的父母僅偶爾假日晚上帶他一同外出吃飯，原用來休閒放鬆的手機及電腦遊戲，逐漸成為小宏無形的心靈避風港，但專注力和自制力也越來越低，課業成績上甚至掉出原本的班上平均前三名，引起師長及父母的擔心；爾後小宏因一次的模擬考分數不理想，與老師對談中透漏了自殺意念，經輔導老師及南投心衛中心關懷訪視員關懷家庭狀況，並協助轉介網路成癮治療及家庭諮商等服務後，生活及親子互動才日漸改善，回歸生活軌道。

▲南投縣衛生局提醒家長，「親子關係」是防範孩子網路成癮的成功關鍵。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局提醒，網路成癮最可怕的並非「染上癮」，而是染上癮後卻「漠視」，以及爾後造成孩子生活上的巨大影響，呼籲家長當發現孩子網路成癮時，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助，增加親子互動、幫助孩子與現實生活和他人的連結，自然就降低網路成癮的風險；縣府衛生局於各鄉鎮市衛生所均有提供免費心理諮商服務，並可撥打南投縣社區心理衛生中心南投區049-2202662、竹山區049-2631925洽詢。

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