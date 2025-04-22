國一生鎮日黏手機致網路成癮　南投衛生局提醒父母尋求醫療專業協助

▲當家長發現孩子網路成癮時，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

茗茗（化名）今年剛升國一，並獲得人生第一支手機，每天除在學校下課看社群軟體，放學回家也看影片、玩遊戲好幾個小時，甚至擠壓睡眠時間，導致課業漸漸退步、人際互動減少；父母嘗試限制其上網時間，但茗茗仍無法控制想上網的慾望，甚至變得焦慮、易怒，嚴重影響正常生活。

南投縣衛生局指出，隨科技快速發展，網路已成現代人生活中不可或缺的一部分，但過度使用所引發的網路成癮問題也日益嚴重，對個人及社會造成深遠影響，特別是青少年族群，常因學業、職場壓力，或因家庭、人際關係困擾，轉而依賴網路作為情緒抒發的方式，因此與學校端持續關注網路成癮對青少年身心健康的影響，並與教育處合作推動相關宣導工作，提供心理輔導資源，幫助青少年建立健康的網路使用觀念。

為預防網路成癮，縣府衛生局鼓勵家長及學校運用網路使用習慣自我篩檢量表，協助評估孩子是否有過度使用網路的傾向，及早發現問題、及早介入，防止狀況惡化，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助；以茗茗的案例而言，家人已不知如何是好，亦請學校老師協助，由學校輔導老師提供輔諮中心心理諮商，更建議家人尋求專業醫療協助，在家庭、學校及醫療的支持下，茗茗才度過難關，生活及課業日漸改善，回歸正常生活軌道。

衛生局提醒，於各鄉鎮市衛生所均有提供免費心理諮商服務民眾使用、南投市衛生所網路成癮夜間門診（門診時間為每週三18:00-21:00）、15-45歲青壯世代免費心理諮商服務；民眾若有任何心理健康或精神醫療需求，可洽南投區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2202662(周一至周五上午8點至下午5點)或竹山區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2631925(周一至周五上午8點至下午5點)。