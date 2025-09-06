客給500元卻堅持付1000元！店家「直接調監視器」真相很清楚

網搜小組／曾筠淇報導

還好有監視器，才能釐清狀況！有店家日前發文透露，之前有名客人掏出500元付款，他們也照金額找錢，但沒想到對方卻堅持自己付的是1000元，直到秀出監視器畫面，才終於還原真相，而這次的經驗，也讓他們學習到，以後收錢，不要忘記念出金額給客人聽。

店家在Threads上發文表示，之前有位客人拿了500元付錢，所以他們就照著金額找錢，然而，對方卻堅持自己付的是1000元，還拿出錢包給他們看，表明自己肯定就是給千元大鈔。

為了釐清狀況，店家決定調閱監視器。最後，監視器畫面真的顯示，客人確實就是拿500元付帳，只可惜，客人最後沒有道歉就直接離開。店家也提醒該客人，以後付錢時要清醒一點，他們也告訴自己，以後收錢一定要念出金額給客人聽，以避免爭議。

該段影片曝光後，掀起網友討論，「老闆情緒很好，待客之道也很好，對話中態度都不差」、「我很認真的看，你們家的攝影機很清楚，真的是500元」、「一直給店家看自己的包包內，誰知道你包包內放多少錢啊」。也有網友分享，「我都會把錢先放在桌上，找給他錢的時候，就知道拿多少錢了」、「我都收錢複誦然後壓在桌上，找完錢才收起來，不然小攤販真的賠不起」。