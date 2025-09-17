盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市長盧秀燕今（17日）表示，中央核定中捷藍線開工時，早就與地方講好經費分配比例，藍線明年應可獲得42億，現在卻大幅縮減到剩下僅4%、1.68億，整整砍了96%。對此，行政院發言人李慧芝說，台中藍線目前還在設計階段，交通部是按照期程對補助進行合理調整；此外，台中市明年的統籌分配稅款比今年大幅增加295億，中央對台中的挹注總數也將來到993億，創史上新高，應該都能妥善規劃使用。

台中捷運藍線工程在今年6月動工，預計2034年通車，然而明年補助款卻大縮水，從原本核定要給的42億，足足砍掉96%、只剩1.68億。對此，盧秀燕今直言太離譜、會讓中捷幾乎蓋不下去，北、高的捷運1條1條地蓋，「我們的眼淚都快流下來了」，喊話中央「高抬貴手，給我們補助」。

台中捷運經費遭刪減一事，行政院發言人李慧芝表示，立法院去年三讀的新版財劃法產生了四大問題，第一，公式錯誤，導致345億元無法分配；第二，水平分配不公平，擴大了城鄉以及南北差距；第三，垂直分配大幅限縮中央均衡地方發展的能力；第四，事權沒有隨錢分配到地方而回歸地方。

李慧芝強調，過去中央對於地方建設的補助一向不遺餘力，以往中央補助台北捷運路網的相關建設就超過6775億元，不過中央在新版財劃法之下，均衡地方發展的能力被大幅限縮。

李慧芝指出，至於盧市長所提到的台中藍線，目前還在設計階段，交通部是按照期程，對補助進行合理的調整；此外，台中市明年的統籌分配稅款，比起今年將大幅增加295億元，全國排名前五，中央對台中的挹注總數也會來到993億元，創史上新高，不論是地方建設或者學校水電費等自治事項，應該都能妥善規劃使用。