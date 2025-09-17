「停班課通知」是測試？　北市消防局拿圖反駁：將向中央進一步了解

▲北市消防局指出，人總的NCDR系統轉傳之訊息沒有「測試」二字。（圖／台北市消防局提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府的「行動防災APP」今（17日）中午連續推播2則停班停課通知，掀起討論。針對人總指出，該則訊息已明確標示為「測試」，呼籲相關單位系統在引用或轉載公開平台資料時，應完整檢核訊息屬性，北市消防局指出，前年8月、今年5月的訊息都有註記「測試」文字，但今文本內容並未註記「測試」兩字；消防局說，將向中央進一步了解原因，並避免再發生類似事件造成民眾困擾。

台北市政府消防局表示，有關民生示警公開資料平臺測試部分，通常會在文本中加註提醒文字，如「測試內容」、「演練」等，民眾收到此類測試的推播訊息可明確辨別為系統測試。

經查，行政院人事行政總處過去在112年8月2日、114年5月16日進行系統測試時，皆有在文本內容明確註記相關「測試」文字，台北市行動防災App也都正常自動推播該測試訊息。

消防局說，今日行政院人事行政總處進行NCDR民生示警公開資料平臺之停班課訊息測試，並未在文本內容中註記「測試」文字，致使本市行動防災APP和其他防災APP自動轉發推播後引起民眾誤解。消防局將向中央進一步了解原因，並避免再發生類似事件造成民眾困擾。

▼北市消防局指出，人總的NCDR系統過去轉傳之訊息，若是測試訊息都會標注「測試」二字。（圖／台北市消防局提供）

