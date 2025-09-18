梅蘭妮亞「巨帽遮臉」有玄機　凱特金色晚禮服美翻全場

▲梅蘭妮亞的亮黃色露肩晚禮服，被時尚界人士形容為相當大膽。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，前往英國進行國是訪問，出席者的造型與打扮也引人關注。其中，梅蘭妮亞的寬檐帽、凱特王妃的金色晚禮服等，每一套穿搭都成為「時尚外交」焦點。

►梅蘭妮亞「亮眼黃禮服」

在17日晚間的溫莎城堡（Windsor Castle）國宴上，55歲的梅蘭妮亞大膽選擇一套「Carolina Herrera」亮黃色露肩晚禮服，搭配粉紅色腰帶，她把一頭長髮放下來，全身造型又以閃閃發亮的耳環點綴。

《Vogue》撰稿人、名人御用造型師奎伊（Marian Kwei）分析，這不是人們預期會在高級國宴上看見的顏色，「雖然可能仍符合國事訪問的服裝禮儀，但這件露肩禮服還是有點大膽。」

▼巨大帽檐幾乎遮住梅蘭妮亞的臉部。（圖／路透）

►梅蘭妮亞「經典套裝搭配寬檐帽」

梅蘭妮亞剛抵達溫莎城堡時，身穿Dior深灰色經典套裝，頭上戴著一頂巨大的深紫色寬檐帽，帽檐幾乎遮住雙眼的設計，再度引發熱議。

奎伊表示，「梅蘭妮亞的帽子絕非偶然選擇，寬檐遮臉的設計暗示，她希望所有人把焦點放在丈夫及其政治議程上。」更值得注意的是，她的帽子顏色與川普領帶顏色完全相同，展現對丈夫政治立場的支持。

▲▼凱特王儲妃在國宴上，身穿一襲金色晚禮服亮相。（圖／達志影像／美聯社）

►凱特罕見「金色晚禮服」



凱特王妃在國宴中身穿一件出自英國設計師Phillipa Lepley的高級訂製禮服，外面罩著手工香緹蕾絲外套，綴滿刺繡玫瑰、金線與細緻的法式結，內襯則是簡約絲質縐紗晚禮服。值得注意的是，她頭上戴著黛安娜王妃生前也戴過的「情人結皇冠」（Lover's Knot Tiara）。

王室專家墨菲（Victoria Murphy）指出，金色並非凱特常穿的顏色，「但以往每次穿上時，例如在電影首映會上，都會成為紅毯焦點時刻」，大讚凱特造型完全符合國宴主題與氛圍。

▼梅蘭妮亞抵達英國時，身穿Burberry風衣。圖／達志影像／美聯社）

►選擇英國「經典品牌」



16日晚間，梅蘭妮亞剛踏上英國領土時，穿著最具標誌性的英國時尚品牌「Burberry」風衣，搭配黑色墨鏡與長靴。

《紐約時報》首席時尚評論家弗萊德曼（Vanessa Friedman）表示，梅蘭妮亞選擇穿著英國生產的風衣，可能是「服裝外交」的一個案例，這是許多第一夫人都曾做過的事情。