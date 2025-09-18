快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苗栗青雲會館無辜躺槍喊告

▲青雲會館在臉書發出聲明強調駱男非屬青雲會館，並標明會截圖提告，請網友自重。（圖／翻攝官方臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中沙鹿區駭人情殺案，一名18歲顏姓女大生因金錢問題與17歲駱姓前男友分手，相約談判時，竟遭駱男持長刀瘋狂砍殺約31刀，顏女雖當場求饒喊「對不起」，仍當場慘死。駱男遭起底混宮廟，卻讓苗栗苑裡「青雲會館」無辜躺槍，急著在臉書發出聲明強調駱男非屬青雲會館，並標明會截圖提告，請網友自重。

這起駭人聽聞的命案發生在16日，17歲駱姓少年因不滿顏姓女大生提分手，竟持長刀，在沙鹿區櫻花隧道旁朝她狂砍約31刀，當場慘死街頭。據悉，顏女分手原因與雙方金錢問題及駱男素行不良有關，駱男行兇後逃亡6小時即被警方逮捕，17日下午經少年法庭訊問後，法官裁定收容。

案件曝光後此案在網路上迅速發酵，網友發動肉搜，發現駱姓少年平時混跡宮廟，常在苗栗一間神壇跳八家將，還有網友翻出一張青雲會館的陣頭照片，便斷定駱男隸屬該會館，並將照片廣傳，引發軒然大波。青雲會館緊急在官方臉書發出嚴正聲明，強力切割並澄清駱男並非該會館人員，同時警告網友謹慎發言，強調已針對毀謗名譽的貼文截圖，將保留法律追訴權，捍衛自身清白。