每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

▲▼高醫院病人安全週。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫病人安全週開跑，響應「齊心共守 產兒安康」打造全方位守護網。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為倡議世界衛生組織（WHO）推動的「世界病人安全日」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院也響應舉辦「病人安全週」，今年聚焦於為新生兒和兒童提供安全照護，呼籲病人安全意識應從孕育新生命的第一天開始，並一路延續至孩子成長的每一步，讓守護成為全民共識。

因為即使在醫療科技高度發展的今日，懷孕與分娩依舊存在高度風險，特別是產後大出血、子癲癇症與妊娠高血壓等仍是嚴重威脅孕產婦的安全。高醫副院長林宗憲表示，孕產婦死亡率不只是數字，更是每一個家庭的幸福指標，高醫長期致力於孕產與兒童病人安全榮獲國家級獎項高度肯定，不但受邀參與醫策會制訂「妊娠高血壓」與「產後大出血」的組合式照護指引編修，更將其轉化為模擬教案，透過實境演練提升團隊應變力。

▲李小姐懷孕歷程驚險不斷，高醫婦產部醫療團隊以專業與細心守護，最後母子均安，她感謝高醫婦產部團隊一路上的守護。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李小姐懷孕歷程驚險不斷，高醫婦產部醫療團隊以專業與細心守護，最後母子均安。（圖／記者許宥孺翻攝）

37歲的李小姐分享，她的懷孕歷程驚險不斷，初期因出血與曾接受子宮肌瘤切除手術而不安；中期因身體不適昏倒，再加上低位胎盤讓孕程更加艱難；後期，她又出現高血壓與蛋白尿，可能面臨早產。高醫婦產部團隊以專業與細心守護，在懷孕35 週時先施打類固醇促進胎肺成熟，再安排剖腹生產，最後總算母子均安。

▲病童一家人從宜蘭至高醫就診，在高醫兒科部鐘育志教授(左1)團隊的治療下當初連呼吸都是奢求的男嬰如今八歲了，雖仍無法行走，卻能穩定坐立。父母感動地說，高醫給的不只是治療，而是讓全家人看到希望。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲病童一家人遠從宜蘭求診，在高醫兒科部鐘育志教授(左1)團隊的治療下，當初連呼吸都是奢求的男嬰如今8歲了。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一名脊髓肌肉萎縮症病童（Spinal Muscular Atrophy, SMA），出生不久後即陷入呼吸窘迫與餵食困難，由於SMA是全球嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，父母一度以為看不到孩子長大，但他們帶著孩子遠從宜蘭到高醫求診，在高醫兒科跨專業團隊照護下，病童接受胃造廔手術、呼吸輔助、藥物治療與復健，當初連呼吸都是奢求的男嬰如今8歲了，並快樂地就讀小學三年級特教班。父母感動地說：「當初以為孩子的世界會停在嬰兒床，沒想到他現在能坐著和同學聊天、學習。」

▲2025年高醫病人安全週開跑，現場設計孕產相關有獎徵答，讓孕產婦獲得更多病安相關知識。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫病人安全週開跑，現場設計孕產相關有獎徵答，讓孕產婦獲得更多病安相關知識。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫兒科部主任徐仲豪指出，SMA 病童的案例突顯「病人安全」的重要性。高醫團隊結合醫師、護理、藥師及復健等跨專業合作，長期陪伴病童與家庭確保照護安全與品質，團隊推動各疾病別的病童照護品質也屢獲國家級獎項肯定。

高醫婦產部產科主任暨高醫醫品病安管理中心主任詹德富表示，少子化的今天，每一個新生命都需要細心呵護，而母親更是家庭的基石，我們要用最高標準來守護他們，醫品病安是醫院最核心的責任，導入組合式照護模式可以全方位提升守護母嬰安全。

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

