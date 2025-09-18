Meta推3大AI眼鏡「首創單眼顯示」熱度爆　粉絲哭：台灣還是沒賣

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 18日在Meta Connect大會上宣布，將推出3款全新進化的AI智慧眼鏡，顯現出積極搶佔市場的野心，包含第二代 Ray-Ban Meta、AI運動眼鏡Oakley Meta Vanguard 及 單眼Meta Ray-Ban Display，但目前僅在限定市場販售，台灣仍然不在銷售的地區當中。

▼Meta Ray-Ban Display。（圖／Meta提供）

Meta AI 眼鏡秉持三大核心設計理念：

• Meta 團隊打造一副出色的眼鏡，輕盈、配戴舒適且外觀時尚。

• 以穿戴者的需求為核心，技術退居幕後。功能隨著情境所需而打造，無需使用時自動隱身。

• 嚴謹地開發超級智慧，讓未來 AI 眼鏡的功能隨之精進發展，不斷優化使用體驗。

第二代 Ray-Ban Meta 再進化：續航力升級、新增 3K 影片錄製等更多功能

新一代 Ray-Ban Meta 規格全面升級，與前代相比，電池續航力升級最高達兩倍，混用時間長達 8 小時；並支援超高畫質 3K 影片錄製功能，解析度為前代的兩倍，影片拍攝更清晰流暢且生動。

即將推出的全新「對話聚焦（conversation focus）」功能，在吵雜環境中有效提升現場音訊清晰度。無論是在熱門餐廳用餐、通勤途中、或欣賞喜愛的 DJ 表演，都可透過 AI 眼鏡的開放式耳機，加強在現實世界中交談對象的聲音品質。這項功能未來也將透過軟體更新，開放給現有 Ray-Ban Meta 和 Oakley Meta HSTN 使用。

第二代 Ray-Ban Meta 及其限定新款即日起於 meta.com 和 Ray-Ban.com 上架，售價為 379 美元起，僅於限定市場販售（台灣未發售）。

▼第二代 Ray-Ban Meta。

全新 Oakley Meta Vanguard 高效能 AI 運動眼鏡與 Garmin 深度整合多項功能

為了讓 AI 眼鏡走向主流，Meta 因應各種使用場景推出多款具美感設計的鏡框，滿足多元喜好。繼成功推出 Oakley Meta HSTN 後，Meta 再發表高效能 AI 眼鏡 Oakley Meta Vanguard，沿襲 Oakley 經典風格，加上足以承受高強度運動和嚴峻戶外冒險的耐用性。

高達 9 小時的續航力，單次充電即可完成一場馬拉松訓練。位於中央的 122 度超廣角鏡頭，可錄製 3K 影片並具備影片防震功能，更同步新增縮時攝影和慢動作兩種拍攝模式，輕鬆捕捉越野跑步或滑雪的每個瞬間，拍攝出令人驚豔的畫面。開放式耳機不僅提高分貝量，也整合降低風噪功能，輕鬆駕馭破風單車競速等情境。

Meta 正深度整合 Garmin 與 Strava 至 Meta AI，幫助每個人不斷提升運動表現。免持操作也能即時獲取詳盡數據，透過 Meta AI 自動生成運動摘要，輕鬆追蹤長期進展。同時，Meta 與 Garmin 聯手開發全新自動拍攝功能，當完成個人運動目標或突破最佳紀錄、達到設定距離或開始加速時，眼鏡將自動觸發錄製精彩畫面。若將 Meta AI 應用程式與 Garmin 或 Strava 配對，更能在發布影片時疊加運動數據，讓社群上的分享更精彩。

Oakley Meta Vanguard 具備 IP67 防護等級，不僅完全防汗，在一公尺深的水中也能短暫使用。鏡片採用可更換的 Oakley® PRIZM™ Shield，可隨時根據不同光線條件替換鏡片，維持最佳造型與視覺效果。

Oakley Meta Vanguard 售價為 499 美元，即日起開放預購，僅於限定市場販售（台灣未發售）。

Meta Ray-Ban Display 開啟劃時代新視界

Meta 推出首款搭載高解析度單邊（單眼的）顯示器的 AI 眼鏡 Meta Ray-Ban Display，將經典 Ray-Ban 設計美學與 Meta Neural Band 的創新科技完美結合。

單邊的螢幕尺寸適合閱讀訊息或播放小型影片，位置略微偏離視線中心，避免干擾視野，閒置數秒後自動隱藏顯示內容，避免分散注意力。解析度達每度 42 像素（PPD, pixels per degree），領先目前所有消費級 VR 頭戴式裝置。搭配客製化光引擎與光波導技術，螢幕最高亮度達 5,000 尼特，即便在戶外強烈陽光下依舊清晰呈現。

每副 Meta Ray-Ban Display 眼鏡皆配備一支 Meta Neural Band，手環舒適易戴，具備 18 小時續航力與防水功能，不需透過聲控，僅需透過細微的手勢即可控制 Meta Ray-Ban Display。自 2021 年起，Meta 持續投入表面肌電圖（sEMG）的研究，並於去年以 Orion 產品原型證明其可行性，同時在《自然》期刊發表最新研究成果。這款全新主流的腕戴裝置，將 AI 眼鏡的直觀操控真正落實於指尖。

Meta Ray-Ban Display（包含 Meta Neural Band）將於 2025 年 9 月 30 日開始販售，建議售價為 799 美元，可於 Ray-Ban Store 等地試用並尋找適合的款式，僅於限定市場販售（台灣未發售）。