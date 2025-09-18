　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Meta推3大AI眼鏡「首創單眼顯示」熱度爆　粉絲哭：台灣還是沒賣

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 18日在Meta Connect大會上宣布，將推出3款全新進化的AI智慧眼鏡，顯現出積極搶佔市場的野心，包含第二代 Ray-Ban Meta、AI運動眼鏡Oakley Meta Vanguard 及 單眼Meta Ray-Ban Display，但目前僅在限定市場販售，台灣仍然不在銷售的地區當中。

▼Meta Ray-Ban Display。（圖／Meta提供）

▲▼ 。（圖／Meta提供）

Meta AI 眼鏡秉持三大核心設計理念：
• Meta 團隊打造一副出色的眼鏡，輕盈、配戴舒適且外觀時尚。
• 以穿戴者的需求為核心，技術退居幕後。功能隨著情境所需而打造，無需使用時自動隱身。
• 嚴謹地開發超級智慧，讓未來 AI 眼鏡的功能隨之精進發展，不斷優化使用體驗。

第二代 Ray-Ban Meta 再進化：續航力升級、新增 3K 影片錄製等更多功能
 新一代 Ray-Ban Meta 規格全面升級，與前代相比，電池續航力升級最高達兩倍，混用時間長達 8 小時；並支援超高畫質 3K 影片錄製功能，解析度為前代的兩倍，影片拍攝更清晰流暢且生動。

即將推出的全新「對話聚焦（conversation focus）」功能，在吵雜環境中有效提升現場音訊清晰度。無論是在熱門餐廳用餐、通勤途中、或欣賞喜愛的 DJ 表演，都可透過 AI 眼鏡的開放式耳機，加強在現實世界中交談對象的聲音品質。這項功能未來也將透過軟體更新，開放給現有 Ray-Ban Meta 和 Oakley Meta HSTN 使用。

第二代 Ray-Ban Meta 及其限定新款即日起於 meta.com 和 Ray-Ban.com 上架，售價為 379 美元起，僅於限定市場販售（台灣未發售）。

▼第二代 Ray-Ban Meta。

▲▼ 。（圖／Meta提供）

全新 Oakley Meta Vanguard 高效能 AI 運動眼鏡與 Garmin 深度整合多項功能
為了讓 AI 眼鏡走向主流，Meta 因應各種使用場景推出多款具美感設計的鏡框，滿足多元喜好。繼成功推出 Oakley Meta HSTN 後，Meta 再發表高效能 AI 眼鏡 Oakley Meta Vanguard，沿襲 Oakley 經典風格，加上足以承受高強度運動和嚴峻戶外冒險的耐用性。

高達 9 小時的續航力，單次充電即可完成一場馬拉松訓練。位於中央的 122 度超廣角鏡頭，可錄製 3K 影片並具備影片防震功能，更同步新增縮時攝影和慢動作兩種拍攝模式，輕鬆捕捉越野跑步或滑雪的每個瞬間，拍攝出令人驚豔的畫面。開放式耳機不僅提高分貝量，也整合降低風噪功能，輕鬆駕馭破風單車競速等情境。

Meta 正深度整合 Garmin 與 Strava 至 Meta AI，幫助每個人不斷提升運動表現。免持操作也能即時獲取詳盡數據，透過 Meta AI 自動生成運動摘要，輕鬆追蹤長期進展。同時，Meta 與 Garmin 聯手開發全新自動拍攝功能，當完成個人運動目標或突破最佳紀錄、達到設定距離或開始加速時，眼鏡將自動觸發錄製精彩畫面。若將 Meta AI 應用程式與 Garmin 或 Strava 配對，更能在發布影片時疊加運動數據，讓社群上的分享更精彩。

Oakley Meta Vanguard 具備 IP67 防護等級，不僅完全防汗，在一公尺深的水中也能短暫使用。鏡片採用可更換的 Oakley® PRIZM™ Shield，可隨時根據不同光線條件替換鏡片，維持最佳造型與視覺效果。

Oakley Meta Vanguard 售價為 499 美元，即日起開放預購，僅於限定市場販售（台灣未發售）。

▲▼ 。（圖／Meta提供）

Meta Ray-Ban Display 開啟劃時代新視界
Meta 推出首款搭載高解析度單邊（單眼的）顯示器的 AI 眼鏡 Meta Ray-Ban Display，將經典 Ray-Ban 設計美學與 Meta Neural Band 的創新科技完美結合。

單邊的螢幕尺寸適合閱讀訊息或播放小型影片，位置略微偏離視線中心，避免干擾視野，閒置數秒後自動隱藏顯示內容，避免分散注意力。解析度達每度 42 像素（PPD, pixels per degree），領先目前所有消費級 VR 頭戴式裝置。搭配客製化光引擎與光波導技術，螢幕最高亮度達 5,000 尼特，即便在戶外強烈陽光下依舊清晰呈現。

每副 Meta Ray-Ban Display 眼鏡皆配備一支 Meta Neural Band，手環舒適易戴，具備 18 小時續航力與防水功能，不需透過聲控，僅需透過細微的手勢即可控制 Meta Ray-Ban Display。自 2021 年起，Meta 持續投入表面肌電圖（sEMG）的研究，並於去年以 Orion 產品原型證明其可行性，同時在《自然》期刊發表最新研究成果。這款全新主流的腕戴裝置，將 AI 眼鏡的直觀操控真正落實於指尖。

Meta Ray-Ban Display（包含 Meta Neural Band）將於 2025 年 9 月 30 日開始販售，建議售價為 799 美元，可於 Ray-Ban Store 等地試用並尋找適合的款式，僅於限定市場販售（台灣未發售）。

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」

臉書詐騙廣告橫行全球，包含美國、日本、澳洲等地，陸續有受害者對臉書提告求償，台灣民間反詐騙協會今（15）日召開記者會，宣布由協會負擔訴訟費及裁判費，協助8位受害人向台北地方法院提出民事訴訟，要求Meta公司（包括Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書有限公司）賠償損失總額20%，合計1167萬5180元，創下全台首例。協會表示，受害人多因在臉書看到假冒名人與企業帳號的投資或贈書詐騙廣告而受騙，總計被害總金額5837萬5898元，臉書未落實廣告審查與假帳號管控，已成為詐騙溫床，應該賠償受害人的損失。

META

