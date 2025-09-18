　
民生消費

拿坡里「金賞烏魚子披薩買1送1」　10塊炸雞桶下殺6折

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」推出全新「金賞烏魚子披薩」，嚴選雲林手工烏魚子放進披薩當中，打造鹹香滋味，即日起正式開賣，且可享限時「買1送1」優惠；加碼祭出10塊炸雞桶下殺6折、午餐限定3塊炸雞特價100元、小披薩特價139元等3大好康。

拿坡里全門市即日起推出新品「金賞烏魚子披薩」，嚴選雲林在地職人手工製作的烏魚子，經過日曬熟成，口感鹹香厚實，搭配鮮美海味食材放進披薩當中，海味十足，售價880元，至10月1日前可享「買大送大」優惠，特價只要490元。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲同步祭出3大限時優惠。

期間加碼祭出3大限時優惠，包括「10塊義式炸雞分享桶特價390元」，較原價650元可享6折優惠，以及平日限定「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，限每日下午3時前，以上優惠外帶、內用皆適用。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞檸檬炸雞回歸可享限時百元優惠。

另外，三商炸雞「檸檬炸雞」近日則強勢回歸，雞肉以新鮮檸檬搭配多種天然辛香料醃製，再裹上獨家炸粉現點現炸，打造外皮酥脆、肉質多汁的清爽風味，至9月22日前可享限時快閃優惠，凡外帶或內用3塊檸檬炸雞，原價210元，限時特價100元，較原價打47折。

三商i美食APP同步推出會員專屬優惠，至9月20日前會員憑4點即可兌換專屬優惠券，3塊檸檬炸雞原價210元，優惠價僅96元，兌換期限至9月22日。

加碼祭出促銷活動，凡消費滿299元即送「蔥香蒜辣酥炸棒腿」優惠券1張，原價149元的棒腿組合，憑券僅需99元即可兌換，兌換期限至10月31日。

