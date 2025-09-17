　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

▲▼本村炸雞推出4款全新韓式美食，（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出4款全新韓式料理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布推出4款全新韓式料理，包括「韓粉玫瑰拉麵」選用濃郁奶香結合韓式微辣粉紅醬，打造濃郁滋味，還有超經典黑嚕炸醬麵、炸醬飯等選擇，10月1日起全門市開賣。

▲▼本村炸雞推出4款全新韓式美食，（圖／業者提供）

▲嫩豆腐拉麵選用嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭。

▲▼本村炸雞推出4款全新韓式美食，（圖／業者提供）

▲黑嚕炸醬麵以甜鹹交織的韓式經典炸醬做為主角，搭配彈牙麵條超涮嘴。

本村炸雞首度在台舉辦「本村主廚日」，邀來全球行政主廚Daisy Park朴多元公開4道全新菜色，其中「韓粉玫瑰拉麵」以濃郁奶香融合韓式微辣粉紅醬，醬汁厚實卻不膩口，麵條均勻吸附後滑順好吃，尾韻帶出微辣辛香，售價268元。

「嫩豆腐拉麵」選用嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭，還吃得到Q彈麵條，售價229元；「黑嚕炸醬麵」則以甜鹹交織的韓式經典炸醬做為主角，搭配彈牙麵條，售價248元；「黑嚕太陽炸醬飯」放入整顆金黃太陽蛋，讓濃厚醬汁與蛋黃滑潤融合，售價258元。

▲▼「Chili’s」宣布跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。（圖／Chili’s提供）

▲Chili’s跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。

另外，美式餐飲品牌「Chili's」本月則找來味全龍推出2款聯名餐，「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法，用近半磅手壓牛肉餅以高溫鐵板鎖住肉汁，再堆疊洋蔥丁、新鮮生菜、酸黃瓜、美式起司及千島醬，售價395元。

「黑火山Chill爆奶昔」則來自經典熱銷甜點Molten Chocolate Cake，以香濃巧克力奶昔為基底，結合蛋糕與濃郁巧克力醬，打造冰涼濃郁的夏季甜點飲品，售價260元，即日起至9月30日於全門市限時上市。

【你可能也想看】

►三商炸雞「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券
►漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸7天　最低下殺46折
►頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亂刀殺死18歲女友　17歲少年裁定收容
快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！
準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地
紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光
獨／謝欣穎現況曝光！　情斷王柏傑IG開嗆
「柴山傳奇英雄」過世！　山友淚崩
股市過熱！　谷月涵示警了
快訊／3律師被抓！　上銬逮捕
女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！
快訊／生一胎給10萬！　明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本皇室百年御用！承襲日本百年工藝「龜甲萬《御用藏醬油》」限量登場

風災後僅剩兩成！黃偉哲20度上東森農場賣麻豆文旦　600箱老欉掀搶購熱

【廣編】兔 YOU！Zespri奇異果中秋禮盒　舉勺挖金月健康心意多易點

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

30多歲女性成「網紅直播購物」最大金主　調查：單次消費破千元

可樂飲料買1送1、衛生紙下殺3折！超商「連續5天優惠」懶人包

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

日本皇室百年御用！承襲日本百年工藝「龜甲萬《御用藏醬油》」限量登場

風災後僅剩兩成！黃偉哲20度上東森農場賣麻豆文旦　600箱老欉掀搶購熱

【廣編】兔 YOU！Zespri奇異果中秋禮盒　舉勺挖金月健康心意多易點

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

30多歲女性成「網紅直播購物」最大金主　調查：單次消費破千元

可樂飲料買1送1、衛生紙下殺3折！超商「連續5天優惠」懶人包

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

北榮找出「黃斑部皺褶」視力惡化關鍵　看東西扭曲變形當心

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

瞄準AI及IP市場　中華開發跨境創新基金投資日本AI新創 Visual Bank

盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

消費熱門新聞

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

7-11「芬達橘子思樂冰」買1送1

速食店周三會員日優惠一次看

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸7天

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

美式賣場社團千人狂讚提神新品

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

更多熱門

相關新聞

八色烤肉中秋套餐會員88折

八色烤肉中秋套餐會員88折

來自韓國的「八色烤肉」登台邁入第10年，除了9月22日起推出全新菜單，同步限時推出會員中秋套餐88折、訂位送特調飲品暢飲等優惠活動。

宜蘭「村華麵包店」試營運

宜蘭「村華麵包店」試營運

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

樂麵屋插旗汐止「10月開幕」　

樂麵屋插旗汐止「10月開幕」　

CoCo「28茉粉角輕乳茶」2杯85元　五桐號外送買1送1

CoCo「28茉粉角輕乳茶」2杯85元　五桐號外送買1送1

關鍵字：

美食情報美食雲本村炸雞BonchonChili’s

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面