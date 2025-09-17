本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

▲本村炸雞推出4款全新韓式料理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布推出4款全新韓式料理，包括「韓粉玫瑰拉麵」選用濃郁奶香結合韓式微辣粉紅醬，打造濃郁滋味，還有超經典黑嚕炸醬麵、炸醬飯等選擇，10月1日起全門市開賣。

▲嫩豆腐拉麵選用嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭。

▲黑嚕炸醬麵以甜鹹交織的韓式經典炸醬做為主角，搭配彈牙麵條超涮嘴。

本村炸雞首度在台舉辦「本村主廚日」，邀來全球行政主廚Daisy Park朴多元公開4道全新菜色，其中「韓粉玫瑰拉麵」以濃郁奶香融合韓式微辣粉紅醬，醬汁厚實卻不膩口，麵條均勻吸附後滑順好吃，尾韻帶出微辣辛香，售價268元。

「嫩豆腐拉麵」選用嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭，還吃得到Q彈麵條，售價229元；「黑嚕炸醬麵」則以甜鹹交織的韓式經典炸醬做為主角，搭配彈牙麵條，售價248元；「黑嚕太陽炸醬飯」放入整顆金黃太陽蛋，讓濃厚醬汁與蛋黃滑潤融合，售價258元。

▲Chili’s跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。

另外，美式餐飲品牌「Chili's」本月則找來味全龍推出2款聯名餐，「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法，用近半磅手壓牛肉餅以高溫鐵板鎖住肉汁，再堆疊洋蔥丁、新鮮生菜、酸黃瓜、美式起司及千島醬，售價395元。

「黑火山Chill爆奶昔」則來自經典熱銷甜點Molten Chocolate Cake，以香濃巧克力奶昔為基底，結合蛋糕與濃郁巧克力醬，打造冰涼濃郁的夏季甜點飲品，售價260元，即日起至9月30日於全門市限時上市。