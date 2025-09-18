CNN：以軍坦克「集結加薩市邊緣」準備進攻　衛星影像曝光

▲以軍坦克雖然尚未進入市區，但正持續推進中。圖為以軍坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方本周對加薩市發動地面進攻，根據16日拍攝到的衛星影像以及目擊者說法，以軍坦克雖然尚未進入市區，但正持續推進中，已有大批裝甲車隊集結在加薩市邊緣，準備展開地面行動。

Israeli tanks surround Gaza City ahead of ground incursion as EU proposes sanctions amid global outcry - CNN https://t.co/zLVMn2bLmZ via @GoogleNews — Bharatiya Dakshin Sangam. INDIA.???????? (@PurushoNayr) September 17, 2025

CNN報導，加薩市先前約有100萬名巴勒斯坦人居住，在以色列警告要求撤離之後，目前還不清楚尚有多少人還待在加薩市之中，也不清楚離開的人將前往何處，因為加薩南部大多數地區早已擠滿難民。

根據商業衛星公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）在9月16日拍攝到的衛星影像，以色列坦克已從先前駐紮的陣地往加薩市推進，但尚未進入市內。目擊者17日透露，以軍坦克及部隊正集結在加薩市以北的Sheikh Radwan Pond地區。

CNN稱，裝甲車隊已從加薩北部與以色列接壤的齊基姆（Zikim）過境點方向移動大約2公里（1.2英里），距離加薩市沙提難民營（Al-Shati camp）大約只有1.5公里。衛星影像顯示，以軍兩大批裝甲車隊聚集在加薩市北部謝赫拉德萬（Sheikh Radwan），並在通往以色列的道路上駐紮額外裝甲車隊。

以色列16日宣稱已有超過35萬人撤離加薩市，但CNN無法獨立核實這數字。以軍指出，這波軍事行動鎖定目標為加薩市內的哈瑪斯陣地，並在17日表示，為了支援地面部隊，已在過去24小時內透過空襲、砲擊150多個目標。

巴勒斯坦衛生部統計，自戰爭爆發以來，死亡人數已超過6.5萬人。儘管這份數據並未區分武裝人員與平民，但衛生部先前曾說，加薩有70%的傷亡是婦孺。