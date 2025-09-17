　
以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

▲以色列地面部隊展開大規模攻勢。（示意圖／路透）

▲以色列地面部隊展開大規模攻勢。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍於本周進一步擴大對加薩的軍事行動，16日正式發動大規模地面攻勢，推進至加薩市中心地區，並同步加強空襲與砲火打擊。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）強調，這場軍事行動的目的是「摧毀哈馬斯的恐怖基礎設施」，並為人質獲釋與全面擊敗哈馬斯鋪路。以軍高調宣稱，「加薩正在燃燒（Gaza is burning）」。

路透社報導，加薩市目前仍有多達3000名哈馬斯戰士據守，戰況激烈。以軍裝甲部隊與工兵部隊分別從東南與東北兩側進入市區，同時展開高強度轟炸與掃蕩行動。據加薩衛生部門統計，僅16日凌晨，就有至少40名巴勒斯坦人在攻擊中喪命，多數死於市區內的建築倒塌或砲火轟炸。以軍則聲稱擊斃多名哈馬斯武裝份子，並摧毀多處地道與軍事設施。

在密集空襲與地面攻勢壓力下，大批加薩市民被迫南撤。當地居民表示，街道滿是倉皇逃難的人群，但由於交通中斷與燃料短缺，許多人選擇留在廢墟中的自家避難。聯合國官員指出，部分地區已無電力、水源與醫療設施，可能導致進一步的人道災難。

此波攻勢引發國際社會高度關切。多個歐洲國家表示正在考慮對以色列實施制裁，藉此施壓其在軍事行動中避免造成平民重大傷亡。聯合國人權理事會專家批評，以色列在無適當人道通道與預警機制下，強行推進軍事行動，已構成強制人口遷移與人道災難的重大風險；以色列則駁斥相關指控為「荒謬」，重申行動目標僅限於哈馬斯與其基礎設施。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則表態力挺以色列，強調若哈馬斯繼續挾持人質並作為人盾，美方將支持以色列採取一切必要行動。他呼籲國際社會將焦點集中在哈馬斯對人質和平民的威脅上，而非單方面譴責以色列。

據以軍說法，自上周發出撤離通知後，約40%的加薩市民已離開該區，但仍有數十萬人滯留在加薩市。聯合國與多個援助組織警告，糧食、飲用水與醫療資源短缺問題已迫在眉睫，若無人道通道開放，情勢恐迅速惡化。

以色列此次強化軍事攻勢，標誌著與哈馬斯戰爭進入新的階段。儘管以方堅稱目標明確、軍事打擊精準，但如何在「摧毀敵人」與「避免激化國際反彈」間取得平衡，仍是對以色列政府與軍方的一大挑戰。對加薩民眾而言，面對戰火、飢餓與失去家園的雙重夾擊，每一日的存活都是煎熬。

聯合國獨立調查證實：以色列對加薩「種族滅絕」

聯合國獨立調查證實：以色列對加薩「種族滅絕」

聯合國獨立調查首次得出結論，認定以色列在加薩對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並指出以色列最高領導人涉及煽動種族滅絕，這份報告被形容為「迄今最具權威性的聯合國調查結果」。

以色列對加薩市發起重大進攻　總理發聲

以色列對加薩市發起重大進攻　總理發聲

加薩慘況曝光！以軍轟垮民宅「把人活埋」

加薩慘況曝光！以軍轟垮民宅「把人活埋」

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

