書記戴廣西產「AI眼鏡」致詞　自曝：講稿就在我的眼鏡裡

▲廣西壯族自治區書記陳剛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣西壯族自治區黨委書記陳剛昨（17）日在中國—東盟博覽會開幕致詞時，戴上一副由廣西企業研發的AI智慧眼鏡，並自曝講稿正顯示在眼鏡鏡片內，「大家看不到，但我能看到。」陳剛表示，這是廣西主動擁抱人工智能（人工智慧，下同）時代、推動中國—東盟人工智能創新合作中心建設的最新成果。

《澎湃新聞》報導，這款眼鏡具備即時提詞功能，外觀與普通眼鏡相似，但可透過鏡片投影與語音交互，將提詞器、翻譯機、導航儀等功能整合於一身。

廠商在現場演示時，只需語音下指令，字幕便能直接浮現於視線範圍內，且支持分鏡顯示，讓演講節奏更易掌控。據了解，該AI智慧眼鏡目前仍在內測，可搭配翻譯卡片等產品，展會售價為3999元人民幣（約1.7萬元新台幣）。

該智慧眼鏡相關負責人表示，該產品可廣泛應用於演講提詞、多語翻譯以及與AI大模型互動交流，未來商業化前景值得期待。

公開資訊顯示，本屆中國—東盟博覽會主題為「數智賦能發展，創新引領未來」，AI首次全面賦能展會籌備與展示環節，中國展區逾半數展品與AI相關，並將舉行首屆中國—東盟人工智能部長論壇，推動區域高層對話與合作。