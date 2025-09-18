遭爆慫恿健身網紅前妻「栽贓奪產」　大軍秀證據反駁不排除提告

▲「打鐵健身」創辦人呂宇晟（大軍）遭控為謀產栽贓，拿出與Alisa對話紀錄打臉並提告。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

「打鐵健身」創辦人呂宇晟（綽號大軍）與「健身界傳奇」許家豪（豪哥）合作經營「300壯士」健身房，日前2人因債務糾紛終止合作，如今大軍被爆出，為低價買「PEETA葛格」的健身房，慫恿他前妻Alisa栽贓持有大麻；但大軍拿對話紀錄喊冤表示，因Alisa被家暴陪同報案，卻意外扯出持毒事件，根本沒有栽贓。

據了解，「打鐵健身」大軍與「健身界傳奇」豪哥在2024年間，因為合作經營2間「300壯士」健身房時，出現債務糾紛，大軍前後因替豪哥代墊高達1200多萬元債務，經濟不堪負荷，加上2間健身房內部資料混亂、收支失衡，豪哥甚至隱瞞對外債務及公司股東，最後2人在2024年底終止合作關係。

▲網傳大軍慫恿健身網紅PEETA葛格的前妻栽贓。（圖／記者陳以昇翻攝）

但有不明讀者向媒體爆料，掌握相關Line對話紀錄可證明，並指稱「PEETA葛格」2024年3月間因持有大麻遭檢警逮捕，整個事件幕後謀劃設局栽贓的人就是「大軍」，控訴將PEETA葛格前妻Alisa當做棋子，要趁PEETA葛格事業低潮時，低價收購名下健身房，甚至親自陪同Alisa到警局做「匿名筆錄」。

大軍拿出與Alisa的對話，表示當時是她聲稱遭到家暴，雙方又是多年好友，他以朋友身份陪Alisa到警局報案申請保護令，在跟承辦警員電話溝通過程中，礙於PEETA葛格是名人網紅才用「匿名報案」，避免被PEETA得知後，遭到二次傷害，才會有這樣的對話內容，後來Alisa在作筆錄時，卻爆出PEETA提到「大麻布朗尼」，讓警方深入調查是否涉及持有或吸食大麻。

▲大軍打給Alisa詢問對話紀錄為何流出，表示手機遭大軍前合夥人豪哥偷拍。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天（17日）網路傳出大軍是「藏鏡人」，為了釐清真相，大軍打電話向Alisa求證，為何2人Line對話會外流；Alisa才想起「豪哥」有約她吃飯，要求她說謊爆料，說大軍是栽贓PEETA的藏鏡人，被她斷然拒絕。但過程中她有上廁所，平常手機都未設密碼，懷疑網路社群平台流傳的對話照片，是被豪哥偷拍外流。

Alisa也澄清「我根本沒跟誰爆料任何事」，對於指控大軍栽贓大麻是為了要低價收購PEETA健身房，她除了表示根本沒有栽贓，更說：「誰要買那個爛健身房？」，針對豪哥作法不滿地說：「自己做錯要承認，幹嘛把別人拖下水」，大軍則表示對於任何妨害名譽的流言，將與律師討論後採取法律行動，不排除按鈴申告。