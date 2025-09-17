　
社會 社會焦點 保障人權

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！藏鏡人曝光　同業慫恿前妻栽贓

PEETA葛格去年捲入大麻疑雲，被爆出幕後指使者竟是打鐵健身創辦人大軍。（翻攝自PEETA葛格IG）

▲PEETA葛格去年捲入大麻疑雲，被爆出幕後指使者竟是打鐵健身創辦人大軍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年3月，網紅 PEETA葛格原本在健身圈人氣爆棚，卻因一場突如其來的警方大規模搜索，硬生生被扣上毒帽。當時警方在他的外套裡搜出大麻，PEETA葛格當場大喊被人栽贓。雖然後來驗尿呈陰性，大麻袋上也驗不出DNA，檢方最後不起訴，但他的形象早已被重創。

一年過去，事情卻迎來8點檔等級的大反轉，有讀者爆料，整起大麻風暴背後，竟是由「打鐵健身」創辦人大軍（呂宇晟） 操盤，並利用PEETA葛格的前妻作為棋子，目的只有一個：逼迫PEETA葛格低價拱手讓出經營的STEPX FITNESS。

大軍（呂宇晟）曾獲時代力量提名，參選2022年桃園市八德區市議員選舉。（翻攝自時代力量IG）

▲大軍（呂宇晟）曾獲時代力量提名，參選2022年桃園市八德區市議員選舉。

PEETA葛格與同為健身教練的Alisa結婚僅一年半就火速離婚。離婚後，Alisa人生急墜谷底，去年底甚至被爆出在健身房行竊百萬YouTuber「健人蓋伊」姐姐的錢包，震驚業界。事後她在社群上發文致歉，承認因長期承受比賽壓力、家庭變故與憂鬱症所苦，加上藥物副作用導致精神恍惚，才做出不可原諒的錯誤。她也宣布暫停所有工作，專心接受治療。

Alisa去年底在健身房行竊百萬YouTuber「健人蓋伊」姐姐的錢包，事後拍影片道歉。（翻攝自Alisa臉書）

▲Alisa去年底在健身房行竊百萬YouTuber「健人蓋伊」姐姐的錢包，事後拍影片道歉。

Alisa其實早在去年二月離婚後，就陷入身心與經濟困境。正當她走投無路時，「打鐵健身」的創辦人大軍如同「救世主」現身，卻不是拉她一把，而是一步步把她推向深淵。由讀者提供的對話紀錄顯示，大軍竟慫恿Alisa向警方檢舉PEETA葛格「持有大麻」，甚至交代她在警方突襲時要拍照錄影，再交給媒體放大炒作。更離譜的是，大軍還親自陪同Alisa到警局做匿名筆錄，手段堪稱教科書級「陰招」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


暗黑栽贓謀奪產1／設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使
暗黑栽贓謀奪產2／大軍黑歷史劣跡斑斑　與谷阿莫合開健身房「落跑停業」害慘上百會員

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！藏鏡人曝光　同業慫恿前妻栽

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

荷蘭一名年僅21歲的醫學生，2015年前往烏干達實習並展開狩獵之旅，卻在旅途中神祕消失，唯一留下的線索是一件掛在樹上的內褲。這起離奇案件至今已近10年，最近因一場訴訟再次受到關注。

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成退休移居熱門地點

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成退休移居熱門地點

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

關鍵字：

鏡週刊PEETA葛格

讀者迴響

