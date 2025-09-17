PEETA葛格「大麻風波」神反轉！藏鏡人曝光　同業慫恿前妻栽贓

▲PEETA葛格去年捲入大麻疑雲，被爆出幕後指使者竟是打鐵健身創辦人大軍。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年3月，網紅 PEETA葛格原本在健身圈人氣爆棚，卻因一場突如其來的警方大規模搜索，硬生生被扣上毒帽。當時警方在他的外套裡搜出大麻，PEETA葛格當場大喊被人栽贓。雖然後來驗尿呈陰性，大麻袋上也驗不出DNA，檢方最後不起訴，但他的形象早已被重創。

一年過去，事情卻迎來8點檔等級的大反轉，有讀者爆料，整起大麻風暴背後，竟是由「打鐵健身」創辦人大軍（呂宇晟） 操盤，並利用PEETA葛格的前妻作為棋子，目的只有一個：逼迫PEETA葛格低價拱手讓出經營的STEPX FITNESS。

▲大軍（呂宇晟）曾獲時代力量提名，參選2022年桃園市八德區市議員選舉。

PEETA葛格與同為健身教練的Alisa結婚僅一年半就火速離婚。離婚後，Alisa人生急墜谷底，去年底甚至被爆出在健身房行竊百萬YouTuber「健人蓋伊」姐姐的錢包，震驚業界。事後她在社群上發文致歉，承認因長期承受比賽壓力、家庭變故與憂鬱症所苦，加上藥物副作用導致精神恍惚，才做出不可原諒的錯誤。她也宣布暫停所有工作，專心接受治療。

▲Alisa去年底在健身房行竊百萬YouTuber「健人蓋伊」姐姐的錢包，事後拍影片道歉。

Alisa其實早在去年二月離婚後，就陷入身心與經濟困境。正當她走投無路時，「打鐵健身」的創辦人大軍如同「救世主」現身，卻不是拉她一把，而是一步步把她推向深淵。由讀者提供的對話紀錄顯示，大軍竟慫恿Alisa向警方檢舉PEETA葛格「持有大麻」，甚至交代她在警方突襲時要拍照錄影，再交給媒體放大炒作。更離譜的是，大軍還親自陪同Alisa到警局做匿名筆錄，手段堪稱教科書級「陰招」。

