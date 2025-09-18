　
政治

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

《三立新聞》記者馬郁雯報導「小沈1500」，是北前市長柯文哲收賄證據而聲名大噪，如今傳出她將離開新聞圈投入政壇。（圖／報系資料照）

▲《三立新聞》記者馬郁雯報導「小沈1500」，是北前市長柯文哲收賄證據而聲名大噪，如今傳出她將離開新聞圈投入政壇。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲涉京華城弊案而遭羈押長達一年，9月8日交保後北檢抗告成功， 15日再開羈押庭，正當柯文哲在法庭攻防焦頭爛額之際，曾獨家報導柯文哲隨身碟中「1500」，是收賄證據的《三立新聞》記者馬郁雯（34歲）也正忙著轉換跑道，據了解，她已向公司口頭表達離職，並即將披上綠營戰袍，投入北市議員初選，是否能被選民接受則要看她的努力與表現。

據了解，馬郁雯畢業於長榮大學大傳系，曾在中視任職，並於2016年進入三立電視台，起初負責新北警政，後則調整線路到政治線，主跑立法院、市議會和國防新聞，日前更直指柯文哲的隨身硬碟中的「小沈1500」代表「1500」萬元，咬定這就是柯文哲收賄證據。

馬郁雯的「獨家」瞬間引發軒然大波，她本人更是信誓旦旦，稱自己「經營檢調線7年」，對消息來源有百分之兩百的自信，還因此得到「查弊女神」稱號，而如今「1500」真相尚未完全釐清，她則已決定放棄自己苦心紮根多時的新聞圈，將投入市議員初選。

馬郁雯是政治記者，主跑立法院、市議會和國防新聞，靠著打民眾黨而被封為「揭弊女神」。（圖／翻攝三立新聞）

▲馬郁雯是政治記者，主跑立法院、市議會和國防新聞，靠著打民眾黨而被封為「揭弊女神」。

本刊調查，馬郁雯在與三立名嘴李正皓交往後，被綠營視為「自家兒媳」，加上她身材修長、打扮精緻，還有長期面對鏡頭養成的大方談吐和精湛口才，是選民最喜歡給機會的「年輕人」，因而不斷鼓吹她加入政壇，在李正皓的支持下，本就有政治憧憬的馬郁雯近日終於決心背水一戰。

而馬郁雯起初鎖定的戰場在新北市新莊區，該區基本盤綠大於藍，加上民進黨立委吳秉叡長期駐紮，在「母雞帶小雞」下，對新人會有提拔性的加持，但該區同樣競爭激烈，目前的7位議員中包含3藍、3綠和1白，民進黨籍議員則有3連霸的鍾宏仁，新秀議員翁震州以及林秉宥也因認真服務而受到選民肯定，馬郁雯在幾經考量後決定轉換戰場。

知情人士透露，馬郁雯目前鎖定中正萬華和松山信義，萬華政治傾向同樣偏綠，過了民進黨初選便能看見曙光，而萬華區有8席議員席次，原是藍四（應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平）、綠三（吳沛憶、洪婉臻、劉耀仁）及無黨籍的徐立信，如今實際上卻僅有7個議員。

在吳沛憶當選立法委員後，綠營在該區只剩2席，加上應曉薇如今身陷京華城弊案，2026年的選舉勢必受到影響，且應曉薇尚未有明確接班人，空窗席次也讓新人得以趁虛而入。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押長達1年，9月8日以7000萬元交保，北檢抗告成功，他15日又回北院開羈押庭。（圖／周志龍攝）

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押長達1年，9月8日以7000萬元交保，北檢抗告成功，他15日又回北院開羈押庭。

松山信義選區基本盤則是藍大於綠，而該區同樣有多席空缺，2022年當選議員的徐巧芯和王鴻薇在2024年選上立委，加上民進黨籍議員許家蓓同年9月因子宮頸癌病逝，原本的9席議員席次目前僅剩6席，台北市更面臨史上最高的出缺席次，馬郁雯則決定把握可乘之機，現已向公司提出口頭離職，預計十月底將告別十多年的記者生涯。

原始連結

