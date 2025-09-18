雙颱今將生成「最新路徑」曝！2地炸大雨　最快週日海警

▲目前有三個熱帶低壓盤踞海上。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

雙颱今天可能生成！熱帶低壓TD20最快今早8點生成颱風「米塔」，今天外圍環流就會影響台灣；TD21最快下午2點或晚上8點生成颱風「樺加沙」，並朝台灣方向前進，最快週日晚上發佈海警。至於今天還有另一熱低壓TD22生成，對台無影響。

▲TD20潛勢路徑圖。

中央氣象署預報員張竣堯指出，熱帶低壓TD20目前位置在中心位置在北緯 18.9 度，東經 119.7 度，每小時23公里的速度以西北西前進，預計今早8點就會生成為颱風「米塔」。

▲屏東、台東大雨特報。

今天外圍環流就會影響台灣，台東及恆春半島出現陣雨或雷雨的時間增多，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部及東部則有短暫陣雨或雷雨，東北部也有零星短暫陣雨，中部以北仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，新竹至台南並有局部大雨發生的機率。氣象署針對屏東、台東發佈大雨特報。

▲TD21潛勢路徑圖。

另外熱帶低壓TD21，最快下午2點或晚上8點生成為颱風「樺加沙」，以目前路徑預測下週三最接近台灣，過程中將持續增強，下週二、三可能以中颱之姿接近台灣。

▲TD22潛勢路徑圖。

「樺加沙」若生成，以目前路徑預測最快週日晚間將發佈海上颱風警報，暴風半徑可能超過200公里，屆時可能恆春半島、南部地區會在暴風範圍內，不過仍須觀察是否會發佈陸上颱風警報。另外，今天又有一熱低壓TD22生成，不過朝日本前進對台沒有影響。