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獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

記者許權毅／台中報導

本土天團玖壹壹春風結拜二哥林姓男子12日自轟往生，林男告別式預計明（27）日在台中殯儀館舉行，今日便有大批工作人員前往架設會場，只見現場有近200座氣派米塔，就連館內都擺放不下，一路往館外的人行道擺放。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲玖壹壹春風結拜二哥林男離世，明日將舉行告別式，今日正趕工布置會場。（圖／記者許權毅攝）

現場工作人員透露，林男告別式會場米塔數量多，有2、3家廠商協力完成，粗估有近200座米塔，就連工作人員也直呼罕見。此外，業者透露，一對11層米塔行情價落在1萬6左右，依此計算，現場光是米塔就將近百萬，還有一對米塔高達5公尺，是業界號稱的「巨無霸」一對要價9萬元，同樣出現在林男告別式前，可見林男交友廣闊、好人緣。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 現場有將近200座米塔出現，工作人員都直呼「很大場」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

事實上，過往知名人士、地方人物舉行告別式，台中殯儀館內外也會擺滿米塔、祥獅送行。有工作人員表示，這次真的是「很大場」，就連馬路對面也有米塔，今日中午進場後開始作業，一座米塔組裝約要5分鐘，已經預計要工作到晚上9點左右。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼米塔數量眾多，由2、3家廠商協力才能完成，緊靠擺放到殯儀館旁的人行道上，其中一對5公尺高米塔（下圖）要價9萬元。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

林男告別式現場布置相當莊嚴，一旁還有照片牆、電視，播放林男生前與親友的互動回憶。據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10點多到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1點多宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中殯儀館旁的崇德路上也有大量米塔，可見數量相當多。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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