3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

記者蘇晟彥／綜合報導

小米旗艦手機 Xiaomi 15T Series 將於 9 月 24 日在德國慕尼黑全球首發，並於 9 月 26 日正式在台舉辦發表會亮相。新機延續與徠卡的深度合作，更首度在 T 系列導入專業徠卡 5x 潛望式長焦鏡頭，同時攜手實力派演員 — 劉俊謙，以品牌好友身份共同展現 Xiaomi 15T Series 的旗艦影像魅力。

▼Xiaomi 15T Series 26日將在台灣舉辦發表會。（圖／小米提供）

▲▼ Xiaomi 15T Series 。（圖／小米提供）

真摯視界聚光登場！小米攜劉俊謙啟動Xiaomi 15T Series 全新篇章
 小米攜手實力派演員劉俊謙，為全新 Xiaomi 15T Series 開啟全新的故事篇章。劉俊謙憑藉細膩真摯的演技與內斂誠懇的特質，不僅成功打動年輕世代，更跨越地域界限，引發廣泛共鳴。他活躍於各類影視作品中，始終以真誠專注的態度深耕表演，成為許多觀眾心中的代表人物。

無論是鏡頭下的細膩眼神，或舞台上的聚光時刻，他所呈現的每一個片段，都蘊含著「真實」的力量；而這份特質，正與小米與徠卡長期堅持的影像精神高度契合 —— 聚焦光影細節，真實記錄生活片刻。Xiaomi 15T Series 搭載專業徠卡影像技術，能精準捕捉「遠近皆真」的動人瞬間；而劉俊謙則以演員的獨特視角，將日常化作故事，以真摯表演喚起情感共鳴。小米「影像」不僅是紀錄，更是連結人與人、情感與生活的重要媒介，接下來劉俊謙將用 Xiaomi 15T Series 詮釋徠卡人文敘事，並與大眾分享屬於自己的舞台故事，綻放獨一無二的聚光時刻，更多精彩內容包括與劉俊謙互動活動近期將於官方社群揭曉，敬請期待。

▲▼ Xiaomi 15T Series 。（圖／小米提供）

深化在地布局 五間全新小米之家 9 月 26 日起盛大試營運
 隨著多款旗艦新品與消費者體驗活動陸續登場，小米也持續深化在地布局，積極拓展實體通路版圖，為用戶帶來更貼近生活的服務體驗。自 9 月 26 日起，將同步啟動小米之家台北美麗華、小米之家新莊宏匯廣場、小米之家新店裕隆城授權店、小米之家汐止遠雄授權店及小米之家台南小北門授權店等五間全新門市試營運，主要以商場（mall）型態進駐，串聯全台北、中、南據點，全面升級線下體驗服務。透過持續擴展直營及授權門市網路，小米不僅進一步強化與消費者的實體接觸點，也將最新產品與完善售後支援帶到更多城市角落，落實讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

預約購機即享好禮 「徠卡真境之旅」與「聚光時刻」兩大體驗活動同步登場
 為與全台米粉共迎新機，即日起至 9 月 25 日止，用戶至小米商城 mi.com及全台小米之家門市完成購機預約，並於開賣購機，即可獲贈 Xiaomi Type-C 耳機。同時，預約 9 月 26 日小米台灣官網「2025 年 9 月 Xiaomi 新品品鑑會」直播，還可抽「1 元購新機券」，並有機會獲得 500 元新機券與 2,000 元現金券驚喜好禮。此外，小米也規劃了兩大專屬消費者體驗活動，邀請用戶搶先體驗 Xiaomi 15T Series 的旗艦魅力：

