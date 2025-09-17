柯建銘明天不開記者會了　黨團幹部改周五黨團大會處理

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院19日將開議，但民進黨團幹部至今尚未出爐。針對黨團幹部人選，民進黨團總召柯建銘今（17日）出席民進黨中執會後低調表示，不多說，並預告明日將開記者會說明。不過，經與相關人士確認，柯建銘確定明（18日）不會召開記者會，待周五（19日）黨團大會才會處理。

民進黨今日下午召開中執會，柯建銘也出席。據了解，有中執委關心黨團幹部問題，民進黨團總召柯建銘指出，目前名單都在協調中，近期會公布；會後他低調表示，多的不說，明天早上會開記者會說明。

民進黨秘書長徐國勇會後轉述，賴清德表示，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，因此有關黨團三長，這些選舉應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

賴清德也強調，民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，那就是黨政同步。所以主席在中執會中特別提到，每周五的立院黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分。

不過，經與相關人士確認，柯建銘確定明（18日）不會召開記者會，待周五（19日）黨團大會才會處理。

另據《自由時報》報導，柯建銘表示，這麼多年來很少投票，通常都是協調，這會期已登記截止，但沒有人登記參選；預計19日開議當天召開黨團會議，屆時將公布結果，因此18日沒有要開記者會。