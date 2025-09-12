　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

▲▼民進黨團總召柯建銘與總統府資政姚嘉文互動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期將開議，遭黨內逼宮的民進黨團總召柯建銘1日強調，總召任期到明年2月，「黨團六長」部分，至登記截止，並無綠委登記幹部，而今（12日）朝野協商時，民進黨團仍由前幹事長吳思瑤、前書記長陳培瑜出席。吳思瑤坦言，雖然八月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，目前以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。黨團總召柯建銘則表示，一句話叫做「庖丁解牛迎刃而解」，新的六長一定在開議前產生。

今天仍是柯建銘、吳思瑤、陳培瑜老班底出席朝野協商，吳思瑤受訪時表示，昨天接到黨團助理通知才知道今天有協商，依照過去慣例，如果新任幹部還沒出現，我目前是看守幹事長，今天有這場協商，雖然八月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，還是以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。

媒體也詢問，黨團幹部真的很難找？吳思瑤表示，事情最終會有解決方案，離會期開始還有一段時間，大家會持續努力，相信有志之士大有人在，最終會盼到最適任人選承擔。

吳思瑤坦言，昨天有媒體在問，如果真的找不到，她是不是又要續任，「我的天啊，事不過三，我已經接任三個會期，黨團比我資深、有能力的學長姊非常多，相信有人願意承擔」。

吳思瑤表示，區域立委接黨團幹部確實比較辛苦、壓力也大，但國家有這麼多重責大任，相信會有有志之士，大家持續等待，我就看守到新會期開始吧。對於黨團幹部進度，柯建銘受訪時則表示，一句話叫做「庖丁解牛，迎刃而解」，新的六長一定在開議前產生，今天當然是舊的幹部參加協商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李雅英確定跳槽！新隊伍曝光
快訊／陳怡君獲釋！饅頭主任超盡責　才交保就擋記者護主
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
台男星和于朦朧是好友！　哀痛發聲
破4成民眾認為柯文哲冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人
李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法
50車瞬間包膜！整條街像下雪...超扯畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德批藍白修財劃法鑄成大錯　藍委嗆不符總統高度挑動對立

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

賴清德批藍白修財劃法鑄成大錯　藍委嗆不符總統高度挑動對立

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

韓熱議一周上4.5天班！朴明洙「反對立場」遭批：不是上班族的閉嘴

胡金龍看新聞才知林哲瑄引退「他還能打」　妙回：台股大漲...

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

福特12局再見犧飛！水手7比6險勝天使　6連勝並列美西龍頭

幫普丁緩頰？　川普：俄軍無人機入侵波蘭「可能是誤闖」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

加油再等等！　油價下周預估最多降0.1元

快訊／陳世展7局無失分　中華隊與波多黎各0比0激戰延長賽

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

政治熱門新聞

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

更多熱門

相關新聞

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不增反減，負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，並要求行政院協助善後。綠委吳思瑤今受訪（12日）表示，一個公式影響345億，財劃法絕對不是小瑕疵，藍白立委還在政治攻擊，不為自己犯錯道歉反省，國民黨無心成佛，拿著這把屠刀胡亂揮舞，行政院當硬則硬，不需要佛心來著、委曲求全，否則只是讓他們得了便宜還賣乖。

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

宜風電力抗爭　凸顯台灣能源政策轉折分水嶺！

宜風電力抗爭　凸顯台灣能源政策轉折分水嶺！

關鍵字：

民進黨黨團幹部協商朝野柯建銘吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面