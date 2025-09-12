民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期將開議，遭黨內逼宮的民進黨團總召柯建銘1日強調，總召任期到明年2月，「黨團六長」部分，至登記截止，並無綠委登記幹部，而今（12日）朝野協商時，民進黨團仍由前幹事長吳思瑤、前書記長陳培瑜出席。吳思瑤坦言，雖然八月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，目前以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。黨團總召柯建銘則表示，一句話叫做「庖丁解牛迎刃而解」，新的六長一定在開議前產生。

今天仍是柯建銘、吳思瑤、陳培瑜老班底出席朝野協商，吳思瑤受訪時表示，昨天接到黨團助理通知才知道今天有協商，依照過去慣例，如果新任幹部還沒出現，我目前是看守幹事長，今天有這場協商，雖然八月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，還是以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。

媒體也詢問，黨團幹部真的很難找？吳思瑤表示，事情最終會有解決方案，離會期開始還有一段時間，大家會持續努力，相信有志之士大有人在，最終會盼到最適任人選承擔。

吳思瑤坦言，昨天有媒體在問，如果真的找不到，她是不是又要續任，「我的天啊，事不過三，我已經接任三個會期，黨團比我資深、有能力的學長姊非常多，相信有人願意承擔」。

吳思瑤表示，區域立委接黨團幹部確實比較辛苦、壓力也大，但國家有這麼多重責大任，相信會有有志之士，大家持續等待，我就看守到新會期開始吧。對於黨團幹部進度，柯建銘受訪時則表示，一句話叫做「庖丁解牛，迎刃而解」，新的六長一定在開議前產生，今天當然是舊的幹部參加協商。