女友摺疊刀自捅喊痛　他和朋友「連打3針海洛因」止痛害命

▲台北偵辦1起疑似用毒過量致死案件，發現竟是男友協助施打海洛因止痛害命。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市警方今年初接獲通報，1名潘姓女子身有刀傷疑似中毒死亡，體內有大量一級毒品海洛因，檢察官追查發現，原來潘女因為和楊姓男友吵架，氣得拿刀刺自己肚子，傷口縫合後仍覺得疼痛難耐，楊男為了幫忙止痛，竟在短短13個小時內，和友人先後幫潘女施打3劑海洛因。台北地檢署10日依過失致死等罪，起訴楊男與詹姓友人。

起訴指出，潘女1月9日凌晨1點多，和女性友人出遊返回租屋處時，因為懷疑男友楊勝閔和前女友藕斷絲連，大吵了一架，潘女在情緒激動下，持黑色摺疊刀往自己肚子猛刺，楊男和蔣女趕緊把人送到西園醫院就醫，由醫師縫合傷口。

凌晨4點左右，潘女回家後仍因傷口不適，喊著肚子痛，楊男應潘女要求，幫忙施打第1劑海洛因毒針，到了清晨7點，潘女自己聯繫綽號「歪頭」的劉明智帶藥過去，又打了第2劑毒針，劉明智另外聯繫詹坤學(綽號老鼠)再帶藥來，由詹男在晚間6點為潘女施打第3劑毒針。

已因腹部刺創傷而身體虛弱的潘女，在短時間內又接連接受毒品注射，精神狀態陷入恍惚，楊男等人以為只是藥效發作，7點左右，才有人發現坐在地上的潘女垂著頭，已經失去意識，怎麼叫都沒反應，趕緊打119把潘女再次送醫急救仍宣告不治。

楊勝閔到案後原本坦承應女友要求幫忙打針，但後來改口辯稱，潘女自己施用毒品，他只是幫忙準備了消毒用的酒精棉片。檢察官根據在場者的供述等證據，認定楊男和友人詹坤學各幫忙施打1劑毒針，分別依幫助施用一級毒品、轉讓一級毒品、過失致死等罪嫌將楊、詹起訴，並建請法院從重量刑；另名幫打毒針的劉明智因死亡獲不起訴處分。

