近半數中小學生「把AI當朋友聊天」　11%直接複製貼上寫作業

▲調查發現，近半中小學生把AI當成朋友聊天，超過1成把AI當作「複製貼上」工具。（圖／記者吳立言攝）

記者許敏溶／台北報導

AI浪潮席捲台灣校園，一份針對1.3萬名中小學生的調查顯示，近半學生將AI當成朋友來「聊天」，當AI提供錯誤資訊時，同樣有47%學生回答「不知道」，更有14%認為「AI要負責」，另有逾1成學生視AI為「複製貼上」工具。學者示警，多數學生僅將AI視為權威「答案機」，而非需要謹慎判讀的工具，這是數位素養教育最迫切需要解決的問題。

為了解AI對學生影響，《親子天下》針對全台22縣市、超過1.3萬名國中小學生進行「AI世代學習大調查」，對象是就讀5至9年級的中小學生，包括657所學校，發現中小學生與AI的頻繁互動，並未轉化為成熟的數位素養。

《親子天下》表示，44%學生表示「壓力大」或「壓力非常大」。學生前三大煩惱高度集中在對未來的焦慮，分別是「擔心國中會考」（34%）、「不知道未來可以做什麼」（30%），以及「在校成績不好」（28%）。

針對AI調查部分，最特別是近半數（48.9%）學生表示，將AI當作朋友來「聊天」，超越所有學習相關用途，且高達37.7%學生在過去一個月內「沒有和同學或朋友約出去玩」。

另當AI提供錯誤資訊時，誰該負責，調查顯示，高達46.5%的學生選擇「不知道／沒想過」，更有13.7%的人認為應由「AI要負責」。《親子天下》表示，這顯示AI學生普遍缺乏對工具的批判性思維與使用者責任的認知，並將AI擬人化的傾向，是一大警訊。

政治大學學務長、AI專家蔡炎龍分析，當學生的能力尚未成熟，「他分不出好壞，不知道AI寫的答案可能只是中上水準。」顯示多數學生將AI視為一個權威「答案機」，而非需要使用者謹慎判讀的工具，這也是數位素養教育最迫切需要解決的問題。

此外，調查顯示，有11.8%學生認為，用AI寫作業「很合適，複製貼上很省力」，在感到「壓力非常大」的學生中，有四分之一（25%）傾向選擇捷徑，認同「複製貼上」作業很合適，《親子天下》認為，顯示這種作弊傾向與學生所承受巨大壓力密切相關。