少年砍死女大生爽躺賓館4小時　在地人嚇壞：槍擊要犯也曾躲這裡

▲17歲少年殺女大生逃往彰化三民賓館遭逮。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市沙鹿區昨（9/17日）上午9時許，一名17歲的駱姓少年，疑因感情問題持長刀，在44秒內瘋狂砍殺18歲顏姓女友31刀當場死亡。殺人後騎無牌機車回到苗栗苑裡，換搭火車到彰化再搭小黃，於中午12點許進入彰化市某賓館藏匿4小時40分遭逮，附近民眾得知後相當震驚「怎麼又是跑來這裡！」這間賓館「不平凡的歷史」也再次喚起在地人的驚悚記憶。

駱嫌是苗栗人，卻選擇藏身於彰化火車站附近的賓館，以為能暫時逍遙法外。然而警方早已鎖定其行蹤，於下午3:30左右便衣刑警陸續到賓館內確認，4點40分將正在房內的駱姓少年逮捕歸案。

▲17歲少年殺女大生待計程車逃往彰化賓館。（圖／民眾提供）

駱嫌落網後，賓館櫃檯人員對事件低調表示完全不知情。然而消息傳出後，附近居民與商家都感到相當震驚。在地人更是忍不住驚呼「怎麼又是跑來這裡！」一語道破這間賓館並不單純的過往。

原來，這間位於彰化市三民路房價約1800-2600元的賓館，因地點便利、鄰近火車站與多家排隊名店（如肉圓、爌肉飯、不二坊蛋黃酥），旺季時經常一房難求，網友評價兩極，有的抱怨房間老舊隔音太差，也有旅客稱讚賓館人員服務超好，樹立好口碑。

▲8年前警方曾前往三民賓館攻堅。（翻攝圖／ETtoday資料照）

早在8年前（2017年）就曾發生震驚社會的警匪槍戰！當年24歲的詹姓男子因感情糾紛開槍滋事，遭警方圍捕時竟對空鳴槍拒捕，還揚言自盡，最後警方開了4槍、並請來其父溫情喊話，才終於壓制詹男。詹男於2017年被判刑4年併科罰金。

▲8年前警方曾前往三民賓館攻堅。（資料圖／翻攝自黑色豪門企業）