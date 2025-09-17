沒亂花錢「卡費、房租繳不出」　35K北漂男悲嘆：還是過成像窮人

▲原PO北漂當行政助理，豈料這個月連房租都付不出來。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「沒有亂花錢，還是把自己過成了窮人...」一名男網友表示，在台北一間小公司擔任行政助理，至今月薪實領不到35K，最近還因牙痛與電腦壞掉，導致他信用卡帳單繳不出來，只能預借現金急用，但房租依舊湊不出來。事實上，他根本零物慾，每分錢都用在生活開銷上，絕望感嘆「是不是該搬回南部了？」

一名網友在Dcard無奈分享，商學院畢業後進入台北一間小公司當行政助理，工作滿5年薪水卻實領不到35K，不僅升遷無望，還得包辦公司大小事，甚至連主管私人雜務都要處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原以為日子能平穩過下去，直到牙痛和筆電故障花費暴增，導致信用卡帳單繳不出來，只能預借現金勉強度日，如今連房租都繳不出來，讓他崩潰直呼「是不是該搬回南部」。

原PO透露，自己平時沒買精品、也沒出國，每一分錢都是生活必需支出，卻依舊存不了錢，甚至開始負債。看著同學在公股銀行任職5年，不僅存到頭期款還準備買房，每周還能到處旅遊打卡，自己卻在辦公室裡加班，讓他心裡感到自卑，甚至懷疑當初是否選錯了路。

面對現實壓力，他坦言已經動念要轉職，考慮是否該和同學一樣準備公股銀行考試，好讓生活重新步上正軌，不然繼續低薪下去，就連卡費都繳不出來，只會越來越絕望。

底下網友紛紛現實分析，「35K住台北...我覺得就算亂花錢了耶」、「薪水這麼低，來北部的用意是做什麼」、「低薪還在做台北夢，30歲前後悔還來得及！薪水低於6萬，就不要在台北做春秋大夢了，註定窮一輩子」、「你的問題在於你堅持北漂」、「領3萬5北漂，不如回中南部做餐飲業還比較多」、「選擇比努力重要，你很努力沒錯，但卻在錯誤的道路，你的努力=瞎忙=沒意義」、「建議記帳看錢跑去哪了，然後再做調整」。

也有過來人分享，「我以前也是做行政，後來發現越做越窮，果斷離職去上課考泛公股，現在入職第3年跟以前比生活品質好很多」、「我也是在台北做行政做了5年，薪水從3萬2漲到3萬4400元、房租1萬，晚上再去兼職，5年下來約存到50至60萬，後來換工作之後開始研究股票，現在總投入大概150萬，再加上其他投資，一個月被動大概1萬5至2萬」。