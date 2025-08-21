16:37地震搖好久！一票南部人好暈　驚嚇「聽到轟了一聲」

▲16:37嘉義大埔規模5.1「極淺層地震」。（圖／氣象署）



網搜小組／劉維榛報導

今（21日）下午16:47南部發生有感地震，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也直呼「搖好久...好有感！」文章引發網友也回報驚呼，「有感！似乎聽到『轟』了一聲」、「高雄25樓好搖，像是上下，比年初台南地震還厲害」、「台南永康震好大力」。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，這起地震真的有感，初判規模5.3，「搖好久...好有感！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也紛紛回報，「夭壽大」、「有夠大，白河」、「有感！似乎聽到『轟』了一聲」、「台南永康震好大力」、「高雄鳳山有感」、「高雄仁武很大」、「好暈」、「台中有感」、「在廚房煮飯，兒子在客廳大喊地震...搖好久」、「有感+1，希望平安」、「高雄25樓好搖，像是上下，比年初台南地震還厲害」、「嘉義市晃一下大的」。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午4時37分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.1地震，震央在嘉義縣政府東南方36.3公里處，深度10.4公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、台南市曾文、高雄市甲仙、嘉義縣太保市。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義縣、台南市、高雄市，震度3級地區為嘉義市、雲林縣，震度2級地區為屏東縣、台東縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣，震度1級地區為台中市。